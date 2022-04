Prvovýrobcovia mlieka sa obávajú o budúcnosť mliečneho sektora

Bratislava 14. apríla (TASR) - Prvovýrobcovia mlieka sa po potvrdení mimoriadnej štátnej pomoci len vo výške 10 miliónov eur, namiesto požadovaných 35 miliónov eur, obávajú o budúcnosť mliečneho sektora na Slovensku. Agrorezort avizuje spustenie podpory pre producentov mlieka do konca mája.



"Vážime si navrhovanú podporu chovu dojníc zo štátneho rozpočtu vo výške 10 miliónov eur. Pozitívne vnímame aj nastavenie podpôr, ktoré začne platiť v roku 2023. Problémom je, že situácia je mimoriadne vážna práve v tomto období a 10 miliónov eur na jej dostatočné riešenie jednoducho nestačí. Ak preto práve teraz nepristúpime k mimoriadnym opatreniam na záchranu slovenskej prvovýroby mlieka, tak je pravdepodobné, že mnohí prvovýrobcovia sa nových dotačných pravidiel nemusia vôbec dočkať," uviedol Alexander Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM).



Agrominister Samuel Vlčan (nominant OĽANO) sa podľa neho po utorkovom (12. 4.) rokovaní vlády vyjadril, že už sa nedá očakávať ďalšia podpora sektoru prvovýroby mlieka.



Pripomenul, že prvovýrobcovia mlieka od októbra 2021 požadujú od agrorezortu mimoriadnu podporu na finančnú kompenzáciu výrazného nárastu cien energií a krmív. Z dôvodu enormných nákladov dosahuje aktuálna strata na každom vyrobenom litri mlieka 10 centov.



Podľa odboru komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vníma agrorezort situáciu veľmi pozorne. "MPRV SR avizuje spustenie podpory pre chovateľov hovädzieho dobytka a producentov mlieka vo výške 10 miliónov eur v termíne do 31. mája 2022," uviedlo pre TASR v reakcii na SZPM agroministerstvo.



Ďalšou možnosťou je podľa MPRV čerpanie finančných prostriedkov z výzvy číslo 52/PRV/2022 z podopatrenia 4.1, s celkovou alokáciou 110 miliónov eur, z ktorej bude možné realizovať investície v živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výrobe, do výstavby, rekonštrukcie či modernizácie objektov, skladovacích kapacít, závlahových systémov, taktiež na obstaranie technologického vybavenia vrátane strojov, zariadení, technológií a náradia. "Investície taktiež môžu smerovať do zlepšenia odbytu a zníženia záťaže na životné prostredie," uzavrel agrorezort.