Prvú etapu obchvatu Prievidze by mali dobudovať do konca roka 2023

Prievidza 9. októbra (TASR) - Prvú etapu obchvatu Prievidze by mala Slovenská správa ciest (SSC) dobudovať do konca roka 2023 v nadväznosti na koniec aktuálneho programovacieho obdobia. Obchvaty miest by sa mali pre dopravnú infraštruktúru stať prioritou, informoval v piatok po rokovaní s predstaviteľmi Prievidze štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť.



"Ak sa pozriete do budúcnosti na financovanie Európskej komisie, tá už nechce financovať cesty, diaľnice alebo rýchlostné cesty. Chce financovať len zelenú ekonomiku alebo zelenú dopravu. Nám sa podarí komisiu presvedčiť, aby financovala obchvaty miest, lebo to ľudí zaujíma," spomenul Kmeť. Ten podľa svojich slov môže možno prisľúbiť, aj keď nesľubuje, že obchvaty miest budú prioritné stavby na Slovensku a na ne poskytne Európska komisia financie.



"V mnohých veciach zlyhávala napríklad projektová príprava a vďaka tomu dnes nemôžeme očakávať, že niektoré projekty sa zrealizujú rýchlo. Sme radi, že nastala systematická práca a veríme, že sa dopracujeme ku konkrétnym výsledkom v Prievidzi," skonštatovala primátorka Katarína Macháčková.



V súvislosti s obchvatom Prievidze je podľa nej zrejmé, že jeho prvá etapa by sa mala stihnúť do roku 2023. "Druhá etapa nie je reálna v tomto období, budeme veľmi radi, pokiaľ sa stihne projektová príprava a pripraví sa na realizáciu pre ďalšie obdobie," ozrejmila.



Štátna spoločnosť má v pláne vybudovať časť obchvatu, konkrétne jeho prvú etapu druhej stavby, čo je napojenie priemyselného parku v Prievidze na Nováky. Rezort dopravy pred časom potvrdil, že projekt prvej etapy druhej stavby obchvatu je zaradený v zásobníku národných projektov operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 ako prioritný a na jeho financovanie sú vyčlenené zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.



Náklady na výstavbu obchvatu Prievidze by mali dosiahnuť niekoľko miliónov eur. Prvý úsek stavby I/64 - obchvat Prievidza začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.



Región tiež čaká na dobudovanie rýchlostnej cesty R2, ktorý sa v zozname priorít výstavby infraštruktúry ocitol na spodných priečkach, čo kritizovali viacerí poslanci i trenčianska krajská samospráva. Kmeť v tejto súvislosti zopakoval, že zoznam priorít nie je nemenný, pričom jednotlivé úseky podrobil rezort hodnoteniu podľa viacerých kritérií. "Budeme ďalej pokračovať vo výstavbe stavieb, ktoré sú pripravené a ktoré budú mať prioritné financovanie," podotkol.



"Pri rýchlostnej ceste R2 musíme hovoriť i o rozvoji regiónu a vláda musí jasne deklarovať, že horná Nitra je prioritná a tieto cesty sú prioritné pre rozvoj regiónu, a takto budeme pripravovať i stavby," vyhlásil štátny tajomník rezortu dopravy. Termíny podľa svojich slov nechce definovať, keďže sú závislé na dlhých procesoch prípravy stavieb. V tejto súvislosti vláda mení stavebné zákony či zákon o verejnom obstarávaní.



Mesto podľa slov jeho primátorky víta, že je v pozornosti a štát vníma jeho problémy. "Budeme sa snažiť aj v rámci procesu transformácie hornej Nitry práve poukázať na región a tým sa aj požiadavky na R2 dostanú na úplne inú úroveň. Aj zo strany ministerstva tak bude väčšia možnosť na tom intenzívne pracovať," dodala.