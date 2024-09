Prvú hypotéku si treba dobre premyslieť, chýbať nesmie stabilný príjem

Bratislava 12. septembra (TASR) - Pri žiadosti o prvú hypotéku treba mať tento krok detailne premyslený, mať dostatočnú rezervu, stabilný príjem a kvalitne zabezpečené riziká. Upozornil na to oblastný riaditeľ Swiss Life Select Slovensko Ladislav Smoroň s tým, že prvú hypotéku si väčšinou berú ľudia vo veku približne 30 rokov, ktorí si chcú zaobstarať vlastné bývanie.



"Ideálny vek na prvú hypotéku neexistuje, no ideálny žiadateľ o hypotéku by mal mať žiadosť o hypotéku detailne premyslenú, mal by mať dostatočnú rezervu, stabilný príjem a kvalitne zabezpečené riziká," priblížil Smoroň.



Pripomenul, že na financovanie jednej nehnuteľnosti je možné v priebehu času využiť aj viacero hypoték. Bežné je podľa neho refinancovanie úveru. Prvú hypotéku tak môže človek refinancovať druhou, napríklad pre výhodnejšie podmienky, tú druhú ďalšou, napríklad z dôvodu navýšenia na rekonštrukciu nehnuteľností, no spláca v danom čase vždy iba jednu. Iným prípadom je, ak si človek vezme ďalšiu hypotéku na kúpu ďalšej nehnuteľnosti, vtedy musí splácať oba úvery.



Odborník priblížil, že v súčasnosti sú rozdiely medzi najobľúbenejšími fixáciami (3 a 5 rokov) na úrovni 0,1 %, väčší rozdiel je pri dlhších fixáciách. Skôr ako uvažovať nad dĺžkou fixácie je podľa Smoroňa vhodnejšie vyberať banku, ktorá v prípade výraznejšieho poklesu úrokových sadzieb na trhu dlžníkovi umožní za prijateľných podmienok zníženie úrokovej sadzby aj mimo výročia fixácie.



Pri výbere sa netreba pozerať len po najlacnejšej hypotéke, v praxi to totiž vôbec nemusí byť pôžička s najnižším úrokom. Smoroň upozornil, že treba zohľadniť aj kompletné poplatky, dostupnosť banky či úroveň služieb, na ktoré je klient zvyknutý. Záujemcom o hypotéku neodporúča nechať si vypracovať individuálne ponuky či zadávať žiadosti o úver v každej banke. Takého klienta totiž môžu banky považovať za rizikového.



"V tomto je vysoká pridaná hodnota finančného sprostredkovateľa, ktorý už aj podľa vlastných skúseností vie odporučiť dve - tri banky, kde je reálne, aby človek hypotéku s požadovanými parametrami získal," priblížil odborník. Doplnil, že aj pri refinancovaní hypotéky by sa mal žiadateľ namiesto hľadania najnižšej úrokovej sadzby zameriavať skôr na celkovú platbu a mal by zohľadniť aj všetky poplatky spojené s refinancovaním.



Pri príprave na prvú hypotéku sa podľa Smoroňa netreba zameriavať len na samotnú žiadosť, respektíve jej vybavenie, ale uvedomiť si treba, že ide o dlhodobý záväzok. "Príprava na hypotéku má začínať reálnym finančným plánom. Je potrebné zhodnotiť možnosti v kontexte potrieb, možného vývoja finančného i realitného trhu či potenciálnych rizík s dosahom na kvalitu života," poradil Smoroň.