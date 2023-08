Prvú polovicu letnej sezóny hodnotia v Tatry mountain resorts dobre

Liptovský Mikuláš 7. augusta (TASR) - Prvú polovicu letnej sezóny hodnotia v horských strediskách Jasná, Vysoké Tatry a vodných parkoch Tatralandia a Bešeňová dobre až veľmi dobre. Za pozitívny považujú aj návrat českej klientely. Uviedol to predseda predstavenstva spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Igor Rattaj.



"Českí klienti sú veľkým prekvapením. Tak ako v zime, keď ich ubudlo, v lete ich zasa výrazne pribudlo. Vyzerá to pomaly ako pred 20 až 30 rokmi, keď väčšinu klientov tvorili práve Slováci a Česi. Takže Česi sa nám vracajú do Tatier," doplnil Rattaj.



Z pohľadu národností tvorí prvú trojku Slovensko, Česká republika a Poľsko, štvrté miesto sa v závislosti od rezortov líši. Napríklad vo vodných parkoch sú to hostia z Izraela, ale v horských strediskách klienti z Maďarska. "Júl býva tradične slabší, všetci cestujú k moru. August si Slováci vyberajú ako termín na druhú, možno kratšiu, ale domácu dovolenku. August preto mávame silnejší vo vodných parkoch aj horských strediskách," informoval šéf TMR.



Pri porovnaní s posledným letom pred pandémiou sa absolútne počty návštevníkov postupne dorovnávajú. Prevádzkovatelia rezortov sa však musia vyrovnať s novým fenoménom - rezerváciou na poslednú chvíľu. "V praxi to znamená, že ubytovacie kapacity dopredávame posledné dva, tri dni pred nástupom na pobyt. Výnimkou sú ubytovacie kapacity vo vodných parkoch, ktoré sa vo väčšom rozsahu rezervovali o niečo skôr, a júl sa nám podarilo obsadiť veľmi dobre," vysvetlil prevádzkový riaditeľ TMR Slovensko Branislav Kačkovič.