Prvý balíkobox má odľahčiť nápor na kamennú pobočku Slovenskej pošty

Púchov 1. februára (TASR) – Preťaženú púchovskú poštu by mal odľahčiť nový balíkobox Slovenskej pošty. Na frekventovanom mieste pri jednom z púchovských supermarketov ju otvorili predseda predstavenstva Slovenskej pošty Martin Ľupták a primátorka Púchova Katarína Heneková.



Podľa Ľuptáka je to v podstate malá non stop pošta. „Kľúčovou službou je doručovanie balíkov, balíky sa však dajú aj posielať. Balíkobox však umožňuje aj platenie šekov a faktúr s kódom. Pomocou bezplatnej mobilnej aplikácie Slovenskej pošty je možné aj presmerovanie balíkov z kamennej pošty do balíkoboxu,“ skonštatoval Ľupták, s tým, že Slovenská pošta má momentálne na Slovensku 132 balíkoboxov.







Primátorka Púchova Katarína Heneková verí, že balíkobox bude prvou lastovičkou pri odľahčení náporu na pobočku pošty v meste. Dlhodobou snahou púchovskej radnice je iniciovať vznik ďalšej pobočky Slovenskej pošty v Púchove.



„Verím, že Púchovčania si na služby balíkoboxu zvyknú a nielen v čase pandémie ho budú využívať. Až čas však ukáže, či došlo k odľahčeniu pošty. Dúfam, že prínosom pre občanov budú aj nové služby pošty, vďaka ktorým je možné niektoré služby vybaviť priamo u doručovateľky,“ skonštatovala primátorka.