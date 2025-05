Prvý blok v Mochovciach znova dodáva do siete

Bratislava 12. mája (TASR) - Najväčší výrobca elektriny na Slovensku, Slovenské elektrárne, má za sebou prvú z piatich tohtoročných odstávok jadrových blokov. Prvý blok v Mochovciach tak znova dodáva do siete. Informovali o tom v pondelok Slovenské elektrárne.



„Prifázovaním turbíny k elektrizačnej sústave sa v sobotu 10. mája skončila generálna odstávka prvého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Slovenské elektrárne počas nej vymenili palivo, vyčistili, obmenili a skontrolovali dôležité zariadenia a príslušné komponenty. A zároveň, na zaistenie bezpečnej prevádzky až do ďalšej kampane, uskutočnili viacero tlakových a tesnostných skúšok v priestoroch primárneho okruhu,“ priblížil výrobca elektriny.



Zároveň vysvetlil, že počas generálnych odstávok sa v pravidelných a vopred naplánovaných intervaloch vykonávajú údržbárske práce na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti zariadení, ktoré nie je možné vykonať počas prevádzky jadrového bloku.



Po skončení odstávky na prvom bloku v Mochovciach by sa mali v blízkej dobe presmerovať údržbárske zdroje na pripravovanú generálnu odstávku do Bohuníc. Počas tohto roka prebehnú generálne odstávky na všetkých prevádzkovaných jadrových blokoch na Slovensku - troch v Mochovciach a dvoch v Jaslovských Bohuniciach, doplnili Slovenské elektrárne.