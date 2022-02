ANALÝZA: Január uchádzačom o prácu praje, ukazujú dáta Profesie

Bratislava 7. februára (TASR) – Počas prvého mesiaca tohto roka bola situácia na slovenskom trhu práce priaznivá, počet pracovných ponúk na pracovnom portáli Profesia.sk prekonal hranicu 30.000. Je to najviac v histórii portálu. Informovala o tom hovorkyňa Nikola Richterová.



Ľudia hľadajúci prácu majú aktuálne najväčší výber v obchode, výrobe a v informačných technológiách. Inzeráty v tejto trojici sektorov tvoria skoro polovicu všetkých ponúk. Po nich nasledujú oblasti administratívy, dopravy, ekonomiky, manažmentu, strojárstva, elektrotechniky, energetiky a bankovníctva.



Analýza spoločnosti však ukazuje, že štruktúra ponuky sa odlišuje podľa regiónov. "V Bratislavskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji vidíme najviac pracovných možností v obchode. V košickom regióne uverejňujú firmy najvyšší počet inzerátov v informačných technológiách a na zvyšku Slovenska majú uchádzači k dispozícii najviac možností na prácu vo výrobe," porovnala hovorkyňa.



Najväčšia časť z januárových ponúk požadovala maturitu. Bola to takmer polovica. Na druhom mieste bolo stredoškolské vzdelanie bez maturity, ktoré firmy požadovali v približne 28 % inzerátov. Vysokoškolské vzdelanie sa požadovalo zhruba v 14 % ponúk a v siedmich percentách prípadov stačil zamestnávateľom aspoň bakalársky titul. "Ďalších sedem percent požadovalo univerzitné vzdelanie 2. stupňa. Doktorandský titul bol požadovaný ani nie v 0,1 % ponúk," vyčíslila Richterová.



Spomedzi profesií, pre ktorých výkon postačuje stredoškolské vzdelanie, sú najhľadanejší administratívni pracovníci, operátori výroby, predavačky, odborní predajcovia, obchodní zástupcovia, skladníci, montážnici, robotníci, pokladníčky a špecialisti podpory zákazníkov.



V rámci ponúk, ktoré vyžadujú vysokoškolský titul, firmy najviac zverejňovali tie na hľadanie programátorov, administratívnych pracovníkov, finančných analytikov, projektových manažérov, IT analytikov, softvérových inžinierov, účtovníkov, IT konzultantov, databázových analytikov či učiteľov.