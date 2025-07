Prvý polrok mal rekordný počet nových účastníkov v treťom pilieri

Bratislava 16. júla (TASR) - Počet ľudí, ktorí si sporia na dôchodok v treťom pilieri, stúpa. Medziročne pribudlo takmer 51.000 nových účastníkov, čo predstavuje objemový nárast tretieho piliera o viac ako päť percent. Zatiaľ čo minulý rok pribúdalo v systéme priemerne 7700 nových zmlúv mesačne, v prvom polroku 2025 sa mesačný prírastok zvýšil na takmer 8600 zmlúv. V treťom pilieri tak bolo ku koncu júna tohto roka 1.059.965 účastníkov. Informovala o tom v stredu Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS).



„Každoročne pribúdajú na Slovensku ľudia, ktorí myslia na budúcnosť a chcú si zabezpečiť lepší dôchodok. Tretí pilier však nie je len o číslach. Je to o slobode, dôstojnosti a možnosti rozhodovať, ako bude vyzerať náš život na dôchodku,“ skonštatoval prezident ADDS Martin Višňovský.



Ku koncu polroka 2025 spravovali doplnkové dôchodkové spoločnosti majetok v hodnote takmer 4,4 miliardy eur. Tento rast je podľa asociácie výsledkom pravidelných príspevkov účastníkov a zamestnávateľov a zároveň pozitívneho vývoja na finančných trhoch. Všetky doplnkové dôchodkové fondy za ostatný rok dosiahli kladné zhodnotenie, a to aj napriek výrazným turbulenciám na finančných trhoch zo začiatku tohto roka, uviedli odborníci.



Asociácia priblížila, že viac ako trom štvrtinám účastníkov v treťom pilieri, ktorí si platia v súčasnosti príspevky, prispieva aj zamestnávateľ. Priemerný príspevok účastníka je približne 25 eur mesačne, zamestnávatelia prispievajú priemerne 43 eur. Poberať dôchodok z tretieho piliera by malo aktuálne viac ako 41.500 účastníkov.



„Atraktivitu tretieho piliera zvyšuje možnosť príspevkov od zamestnávateľa, daňové úľavy pre účastníka a dlhodobé zhodnotenie investícií. Výšku príspevkov je možné prispôsobiť aktuálnym možnostiam, pričom úspory sú osobným vlastníctvom účastníka a je možné ich dediť alebo vyplatiť oprávnenej osobe,“ doplnila ADDS.