Prvý realitný fond rozšíril opäť svoje portfólio o ďalšiu nehnuteľnosť

Bratislava 7. decembra (OTS) - Na ploche 27.933 m2 stoja skladové priestory, administratívna budova a prepravné depo kuriérskej spoločnosti DPD, pričom budovy zaberajú viac ako 7.000 m2. Je tam až 51 nabíjacích staníc pre kuriérske automobily a ďalšie dve pre zákazníkov spoločnosti. DPD chce zásielky v Bratislave doručovať výlučne pomocou elektrických vozidiel od roku 2025 a nová infraštruktúra skladových priestorov je na to pripravená.Služby finančného a daňového poradenstva zabezpečovala spoločnosť TPA Slovakia, technické a environmentálne poradenstvo firma Grinity a právne poradenstvo zabezpečila Advokátska kancelária MCL.“ hovorí Tomáš Trebula, transakčný manažér spoločnosti IAD Investments.Prvý realitný fond už od roku 2006 ponúka svojim investorom stabilné výnosy bez výraznejších výkyvov. Je to najstarší slovenský podielový fond zameraný na investície do nehnuteľností a spravuje aktíva, ktoré majú schopnosť uchovať si hodnotu a dosahovať výnos aj v aktuálnom neľahkom období. „“ hovorí Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments a portfólio manažér Prvého realitného fondu. „“ dodáva Trebula.Geograficky diverzifikované portfólio nehnuteľností realitných spoločností Prvého realitného fondu sa skladá z rôznych typov nehnuteľností, akými sú administratívne budovy v Bratislave - TWIN CITY A, STEINERKA Business Centrum, administratívna budova D48 v poľskej Varšave, logistické parky na Slovensku, v Maďarsku a v Poľsku. Do portfólia tiež partia obchodné centrum OC Laugaricio v Trenčíne či fotovoltaické elektrárne na juhu Slovenska. Cieľom fondu je dlhodobo prinášať investorom pozitívnu výkonnosť s potenciálom na dlhodobý rast hodnoty aktív. Prvý realitný fond je vhodnou alternatívou pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na dlhšie obdobie.IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 1,7 miliardy EUR. Aktuálne spravuje 15 podielových fondov a svojim investorom ponúka aj individuálnu správu aktív a sporiace programy. Medzi najviac oceňované podielové fondy odbornou a laickou verejnosťou patria Prvý realitný fond, Growth Opportunities a najstarší slovenský podielový fond 1.PF Slnko. IAD Investments, a.s. je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy.Viac o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete na www.iad.sk a o Prvom realitnom fonde na www.prf.sk