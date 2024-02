Prvý realitný fond rozširuje portfólio v Chorvátsku

Bratislava 23. februára (OTS) - Pozemok o výmere približne 9,7 hektárov je určený na vybudovanie logistického centra s rozlohou približne 45 tisíc metrov štvorcových prenajímateľnej plochy.hovorí Tomáš Trebula, transakčný manažér IAD Investments, a.s.Celý projekt bude realizovaný prostredníctvom joint-venture partnera Promat Investments, s.r.o. , ktorý investičnú príležitosť sprostredkoval a bude v projekte prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Promat Projekti, d.o.o. aj manažérom developmentu.“ dodáva Mário Mátaš, konateľ Promat Investments , s.r.o.Služby finančného a daňového poradenstva zabezpečovala spoločnosť BDO Savjetovanje d.o.o., technické a environmentálne poradenstvo firma Sentient d.o.o. a právne poradenstvo zabezpečila Šooš Maceljski, Mandić, Stanić and Partneri d.o.o., odvjetničko društvo.IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 2,1 miliardy EUR. Aktuálne spravuje 16 podielových fondov a svojim investorom ponúka aj individuálnu správu aktív a sporiace programy. IAD Investments, a.s. je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy.Viac informácií o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete na www.iad.sk a o Prvom realitnom fonde na www.prf.sk . Ak ešte nie ste naším investorom a máte záujem o investovanie, obráťte sa na svojho finančného sprostredkovateľa.