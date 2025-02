Prvý rok podnikania je najťažší, prežije ho 60 až 70 % nových e-shopov

Bratislava 16. februára (TASR) - Prvý rok podnikania prežije približne 60-70 % nových e-shopov. Vyplýva to zo štatistík spoločnosti Upgates, podľa ktorej je najkritickejší prvý rok podnikania. Predajcovia, ktorí sa na trhu udržia, však majú podľa spoločnosti dobrú šancu na dlhodobé fungovanie.



"Štatistiky ukazujú, že prvý rok podnikania prežije približne 60-70 % nových e-shopov. Ak sa však predajcovia na trhu udržia, majú dobrú šancu na dlhodobé fungovanie," uviedol Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates.



Doplnil, že základným faktorom úspechu je výber správneho produktu. "Mnohí začínajúci obchodníci podcenia dopyt či konkurenciu, čo v kombinácii s neefektívnou marketingovou stratégiou a komunikáciou býva hlavnou príčinou neúspechu. Ak sa aj zákazníka podarí na stránku dostať, technické a logistické nastavenia e-shopu budú pre finálne rozhodovanie o kúpe kľúčové. Posledným veľkým rizikom je zlé finančné plánovanie a problémy s cashflow," doplnil Benatzky.



Podľa dát spoločnosti prvý rok fungovania úspešne prekonali najmä e-shopy zamerané na špecifický drogistický tovar, regionálne značky kvalitných remeselných potravín a originálne, dizajnové dekorácie. Naopak, menej úspešní podľa odborníkov boli predajcovia neoriginálneho tovaru či výtlačkov z 3D tlačiarní.



Základom úspechu menších a stredne veľkých e-shopov sú podľa spoločnosti jednoduché a moderné riešenia, ktoré sa dokážu prispôsobiť potrebám predajcu. K úspechu môže prispieť aj prehľadná stránka internetového obchodu, na ktorej sa bude vedieť zákazník intuitívne orientovať, aby nákup prebehol rýchlo a efektívne a doručenie bolo čo najrýchlejšie.



"Riešenie pre svoj elektronický obchod by si mali podnikatelia vyberať svedomito a opatrne. Ak si vyberú kvalitný systém, ušetria si neskôr obrovské množstvo času, nervov a prostriedkov spojených so zmenou poskytovateľa už etablovaného e-shopu. Zvolené riešenie by malo umožňovať obchod rozširovať podľa toho, ako sa podnikanie rozrastá, a to aj na zahraničné trhy," poradil Benatzky.



Kľúčové sú podľa neho aj efektívne vynaložené prostriedky na marketing. Majitelia by nemali zabúdať ani na dostatočnú finančnú rezervu, keďže je nízka pravdepodobnosť, že bude e-shop hneď od spustenia ziskový.



Benatzky upozornil, že je dôležité sledovať nákladové položky a optimálne množstvo skladových zásob, aby nebol narušený tok peňazí. Často totiž spôsobujú problémy skryté náklady, o ktorých sa predajcovia dozvedia neskoro, alebo drobné, no pravidelné náklady, ktoré po sčítaní narastú na výraznú položku. Ide napríklad o rôzne mesačné poplatky za predplatné služby, ktoré sú potrebné k prevádzke a rozvoju e-shopu.