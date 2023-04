Prvý SPAC v strednej Európe si za cieľovú investíciu vybral Footshop

Bratislava/Praha 13. apríla (TASR) - Špecializovaná spoločnosť WOOD SPAC One (WSO), ktorá je súčasťou investičnej skupiny Wood & Company a je prvou svojho druhu v strednej Európe, plánuje investovať viac ako 20 miliónov eur do českého online predajcu prémiových tenisiek a oblečenia Footshop. Uzavrela dohodu so súčasnými vlastníkmi o získaní maximálne 49 % podielu v spoločnosti. Informovali o tom vo štvrtok v Prahe predstavitelia obidvoch firiem.



Dohoda ešte podlieha schváleniu akcionárov WSO, ktorí majú na zváženie tejto transakcie 30 dní. Na valnom zhromaždení o mesiac musí za dohodu hlasovať minimálne 75 % investorov. V prípade jej schválenia dôjde, v závislosti od konečného počtu investorov, k akvizícii maximálne 49 % podielu vo Footshope a následnej fúzii oboch spoločností. Akcie firmy sa stanú verejne obchodovateľnými na Burze cenných papírů Praha.



SPAC (Special Purpose Acquisition Company) je špecifickým investičným nástrojom, ktorý uľahčuje firmám vstup na burzu. Vzniká ako prázdna spoločnosť, v ktorej sa zhromaždí väčší objem financií od rôznych investorov a následne sa spojí s už existujúcou perspektívnou firmou. Úpis akcií WSO sa uskutočnil od 10. februára do 29. apríla minulého roka, kedy od viac ako 400 investorov získal 23 miliónov eur. Po vstupe na pražskú burzu v máji 2022 sa začala akvizičná fáza hľadania cieľovej firmy, na ktorú mal SPAC dva roky.



"Som rád, že sa nám podarilo v krátkom čase nájsť zaujímavý subjekt a už po roku môžeme investorom predstaviť Footshop, ktorý má veľmi dobrý rozvojový a investičný potenciál. Navrhovaná transakcia spĺňa všetky investičné kritériá stanovené v prospekte SPAC, ďalší krok je teraz na investoroch," priblížil manažér investičného bankovníctva Wood & Company Oliver Polyak, ktorý je zároveň členom predstavenstva WSO.



Footshop je maloobchodný predajca prémiovej obuvi a oblečenia, ktorý v roku 2012 v Prahe založil Slovák Peter Hajduček. Spoločnosť predáva výrobky predovšetkým online prioritne na trhoch v strednej a východnej Európe. Jej tržby za minulý rok presiahli 40 miliónov eur. Prevádzkuje aj tri kamenné predajne v Prahe, Budapešti a Bukurešti, čoskoro plánuje otvoriť ďalšiu v Bratislave. Spolupracuje s globálnymi značkami ako Adidas, Nike, Converse či Vans.



Súčasnými akcionármi Footshopu sú zakladateľ a generálny riaditeľ Peter Hajduček, anjelsky investor Marcel Vargaeštók, fond rizikového kapitálu Kaya a česko-slovenská investičná platforma Crowdberry.