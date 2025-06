Prvý vajcomat znáša v Bratislave najlacnejšie vajcia

Bratislava / Veľký Krtíš 10. júna (OTS) - Ide o prvý predajný automat na vajcia na Slovensku, ktorý tu inštalovala spoločnosť Babičkin dvor, druhý najväčší dodávateľ vajec na Slovensku s ročnou produkciou 100 miliónov kusov. Vajcia z voľného chovu sa v tomto vajcomate dajú kúpiť už za 30 eurocentov, čo je bezkonkurenčne najnižšia cena za vajce v celej Bratislave. Ak sa tento koncept osvedčí, spoločnosť ho chce rozšíriť po celom Slovensku a expandovať aj do zahraničia. Babičkin dvor vydal v roku 2021 prvé poľnohospodárske dlhopisy kótované na pražskej burze.,“ hovorí Jaroslav Novák, majiteľ spoločnosti Babičkin dvor. Prvý vajcomat spoločnosti Babičkin dvor sa nachádza v OC Nivy v časti „Tržnica“. Ide o najmodernejší typ predajného automatu s farebným dotykovým displejom. Na ňom si môžete jednoducho zvoliť veľkosť požadovaného balenia (6 alebo 10 vajec) a počet balení. Potom už len sledujete, ako vám vajcomat vajcia „znesie“ – najskôr opatrne vytiahne krabičku s vajcami zo zásobníka a potom ju pomaly dopraví k výdajnému otvoru. Vajcomat má chladený vnútorný priestor a udržiava vajcia v optimálnej teplote. Akceptuje platobné karty aj bankovky a mince, na ktoré vie aj vrátiť.Do vajcomatu sa naraz zmestí 60 krabičiek s celkovo 520 vajcami. Babičkin dvor zatiaľ dodáva vajcomat v Nivách raz denne priamo z Veľkého Krtíša, kde sa nachádzajú farmy spoločnosti. V súčasnosti spoločnosť pracuje na tom, aby bolo možné vajcomat zásobovať trikrát denne a uspokojiť tak dopyt.“ uzatvára Jaroslav Novák.Slovenská spoločnosť Babičkin dvor sa zaoberá chovom nosníc a produkciou vajec. Je druhým najväčším dodávateľom vajec na Slovensku s produkciou 100 miliónov kusov ročne. Produkcia vajec prebieha na celkovo deviatich farmách, ktoré sa nachádzajú v strednom Slovensku. Celkový počet nosníc sa pohybuje okolo 450 tisíc. Babičkin dvor disponuje aj modernou triediarňou vajec. Firma dodáva vajcia do všetkých slovenských kľúčových obchodných reťazcov, ako sú Billa, Lidl, Tesco, COOP alebo Kaufland, medzi hlavných zákazníkov patrí aj McDonald's. Časť produkcie – vajcia vyššej kvality – dodáva do reťazcov pod vlastnou značkou „Babičkin dvor“. Viac informácií nájdete na stránke https://www.babickindvor.sk