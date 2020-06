Prvých sto dní riešil Úrad pre informatizáciu najmä koronakrízu

Bratislava 30. júna (TASR) – Úrad podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Veroniky Remišovej sa v prvých 100 dňoch pôsobenia kabinetu premiéra Igora Matoviča venoval najmä zmierňovaniu následkov pandémie ochorenia COVID-19, zjednodušeniu čerpania fondov EÚ, boju s nekalými praktikami a príprave partnerskej dohody s EÚ na budúce programové obdobie. Vyplýva to z videoprezentácie, ktorú v utorok zverejnil ÚPVII na sociálnej sieti.



„Na boj s koronakrízou sme vyčlenili 1,2 miliardy eur," uviedol ÚPVII a pripomenul, že peniaze podporili zachovanie pracovných miest, no znamenali aj podporu živnostníkov, podnikateľov či zdravotníckeho systému.



K zmierneniu následkov pandémie pomohol aj príspevok pre mestá a obce, ktoré môžu získať až 50 000 eur či spolupráca ÚPVII na spustení webovej stránky korona.gov.sk. Tá je podľa úradu „ukážkovým príkladom spolupráce štátu a IT komunity" a pilotným projektom, ako by štátne služby mali vyzerať.



Úrad podpredsedníčky vlády zdôraznil aj zjednodušenie čerpania eurofondov či spustenie boja s nekalými praktikami. Remišová od svojho nástupu do funkcie zrušila dva podľa nej pochybné IT projekty za viac ako 20 miliónov eur a spustila hĺbkový audit projektov. Do budúcna úrad plánuje posilniť kapacity štátu internými odborníkmi.



K svojím úspechom zaradila Remišová zväčšenie balíka financií z EÚ o 700 miliónov eur, ktoré môže Slovensko využiť v aktuálnom programovom období na záchranu pracovných miest či na pomoc mestám a obciam. V nasledujúcom programovom období chce úrad eurofondy, ktoré budú „jednoduchšie, férové a transparentné a najmä bez korupcie." K tomu má prispieť aj nový model ich riadenia a zjednodušená štruktúra.