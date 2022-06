Prvýkrát za 24 rokov Gazprom nevyplatí dividendy, akcie prudko klesli

Moskva 30. júna (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom oznámil, že z minuloročného zisku nevyplatí dividendy, prvýkrát od roku 1998. Krok spoločnosti sa odrazil na vývoji akcií, ktoré sa prepadli o viac než štvrtinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Akcionári rozhodli, že v súčasnej situácii nie je vhodné vyplatiť dividendy z minuloročného zisku," povedal zástupca šéfa Gazpromu Famil Sadygov. Dodal, že Gazprom sa bude zameriavať na regionálnu plynofikáciu, prípravu na zimnú vykurovaciu sezónu a očakáva aj zvýšenie daní.



V reakcii na rozhodnutie akcionárov sa akcie Gazpromu prepadli o viac než 27 %. Ešte koncom mája totiž predstavenstvo firmy odporučilo vyplatiť historicky najvyššie dividendy na úrovni 52,53 rubľa na akciu.



Firma plánuje do roku 2025 investovať do zvýšenia úrovne plynofikácie v Rusku približne 526 miliárd rubľov, čo v prepočte predstavuje zhruba 9,5 miliardy eur. Navyše ruskí poslanci rokujú o zvýšení dane z ťažby nerastných surovín s cieľom získať financie na zvýšenie sociálnych príspevkov.



"Pre akcie Gazpromu je to katastrofa," uviedli analytici spoločnosti Tinkoff Investment, podľa ktorých investorov lákala firma iba na vysoké dividendy. Za rozhodnutím je však podľa nich čiastočne aj úsilie ministerstva financií zvýšiť rozpočtové príjmy.



Rozhodnutie Gazpromu prichádza v období, keď lídri siedmich najrozvinutejších ekonomík G7 zvažujú zastropovanie cien ruského plynu a ropy s cieľom zabrániť Rusom profitovať z vojny na Ukrajine. Tá spôsobila prudký rast cien energií. Vo svojom štvrtkovom vyhlásení Gazprom nespomenul ani návrhy G7 zastropovať ceny plynu a ropy, ani znížený objem dodávok plynu do Európy. Obidva faktory sú hrozbou pre tržby spoločnosti a následne aj platby daní.