Prvýkrát zasadla Rada vlády pre plán obnovy, má zabezpečiť dialóg

Bratislava 28. januára (TASR) - Vládny kabinet premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) vlani v decembri schválil vznik a štatút nového poradného orgánu - Rady vlády pre plán obnovy a odolnosti. V piatok zasadla rada prvýkrát, za cieľ si stanovila zabezpečiť dialóg s odbornou verejnosťou v kontexte plánu obnovy. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR.



Na prvom zasadnutí poradného orgánu pre plán obnovy jeho členovia diskutovali o nastavení fungovania rady, ako aj o kľúčových dokumentoch plánu obnovy.



Rada bude pôsobiť ako poradný orgán, ktorého cieľom je zabezpečiť dialóg s odbornou verejnosťou a relevantnými stranami v otázkach, týkajúcich sa implementácie plánu. Bude tiež sledovať pokrok v dosahovaní míľnikov a cieľov v rámci všetkých komponentov, zaujímať stanoviská a upozorňovať na riziká pri vykonávaní jednotlivých investícií a reforiem plánu obnovy.



"Zapojenie kľúčových partnerov a odbornej verejnosti vo svojom hodnotení plánu obnovy vyzdvihla aj Európska komisia, ktorá zároveň ocenila vznik Rady vlády pre plán obnovy ako nového poradného orgánu. Teší ma, že aj takýmto spôsobom systematicky zapájame relevantných partnerov do dialógu o realizácii plánu obnovy," vyhlásil premiér.



Riaditeľka sekcie plánu obnovy Lívia Vašáková zase vyzdvihla, že rada je prierezovou platformou na najvyššej úrovni a jej úlohou je vytvoriť priestor na diskusiu tém naprieč opatreniami plánu obnovy. "Je to istá úroveň nadstavby diskusie medzi odbornou verejnosťou a ministerstvami. Je dôležité, aby aj orgány zodpovedné za realizáciu plánu obnovy zapájali relevantných partnerov do dialógu pri príprave jednotlivých opatrení," skonštatovala Vašáková.



Predsedom poradného orgánu je premiér, rada má spolu 43 členov, vrátane zástupcov ministerstiev ako vykonávateľov plánu obnovy. Medzi ďalšími členmi sú aj zástupcovia občianskej spoločnosti, akademického sektora, zástupcovia samospráv, záujmových združení, zamestnancov, obchodných komôr či podnikateľských zväzov.