Pondelok 18. august 2025
Prvýkrát zasadne správna rada investičného fondu USA a Ukrajiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Washington a Kyjev založili spoločný investičný fond tento rok ako súčasť kľúčovej dohody o nerastných surovinách.

Autor TASR
Kyjev 18. augusta (TASR) - Prvé zasadnutie správnej rady investičného fondu Spojených štátov a Ukrajiny sa uskutoční v septembri, oznámil v pondelok ukrajinský minister hospodárstva Oleksij Sobolev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ukrajinskí predstavitelia zodpovední za fond sa pripravujú na návštevu svojich amerických kolegov, povedal Sobolev. Washington a Kyjev založili spoločný investičný fond tento rok ako súčasť kľúčovej dohody o nerastných surovinách, ktorej cieľom je posilniť vzájomné vzťahy a prispieť k obnove krajiny zasiahnutej vojnou.

Prvé zasadnutie správnej rady fondu bude venované „sérii investičných projektov“, priblížil ukrajinský minister. „V septembri príde z USA veľká delegácia, ktorá bude cestovať po Ukrajine a pozrie sa na tieto projekty,“ povedal Sobolev a dodal, že investície by sa mohli uskutočniť v nasledujúcich dvanástich mesiacoch.

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková už skôr nariadila preskúmanie všetkých licencií na ťažbu strategických nerastov v krajine v rámci spoločného investičného úsilia so Spojenými štátmi.
