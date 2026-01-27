Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prvým tohtoročným žriebäťom v topoľčianskom žrebčíne je Quinnus II-28

Národný žrebčín Topoľčianky. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Žrebčeka plemena slovenský plnokrvník privítali na svete 15. januára v skorých ranných hodinách.

Autor TASR
Topoľčianky 27. januára (TASR) - Prvým tohtoročným žriebäťom narodeným v Národnom žrebčíne v Topoľčiankach je Quinnus II-28. Žrebčeka plemena slovenský plnokrvník privítali na svete 15. januára v skorých ranných hodinách. Jeho príchod prebehol bez komplikácií a žrebček aj jeho matka Narnia sú v poriadku, informoval žrebčín. Quinnus II-28 je v poradí už 9078. žriebäťom narodeným v Národnom žrebčíne od jeho založenia v roku 1921.

Rodičia žrebčeka sú Quinnus II a Narnia. Quinnus II je oldenburský žrebec športového typu, ktorý má za sebou víťazstvá i umiestnenia na parkúrových pretekoch do 150 centimetrov doma i v zahraničí. Pochádza z cennej a preverenej trakénskej rodiny Massliebchen, z ktorej vzišlo tiež mnoho plemenníkov.

Narnia je kobyla plemena slovenský teplokrvník z chovu Národného žrebčína Topoľčianky. Je dcérou rakúskeho plemenníka Alexandra der Grosse Z, ktorý bol celkovým víťazom spolkového šampionátu športových koní v Rakúsku. Narnia je kompaktná elegantná kobyla s vyskákanou úrovňou do 130 centimetrov. V parkúre získala veľa víťazstiev a umiestnení na národnej úrovni.
