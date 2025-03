PS a Demokrati chcú predložiť novelu o strategických investíciách

Bratislava 17. marca (TASR) - Kauza Málinec dokazuje, že zákon o strategických investíciách je deravý. Uviedli to na spoločnej tlačovej konferencii zástupcovia opozičného PS za účasti nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR Ľubomíra Galka a predstaviteľa mimoparlamentných Demokratov Michala Kiču. PS a Demokrati chcú preto spoločne na marcovú schôdzu NR SR predložiť novelu uvedeného zákona.



"Chceme upraviť definíciu strategickej investície. Chceme zvýšiť transparentnosť procesu, teda, čo môže byť strategická investícia," priblížil podpredseda PS Ivan Štefunko. Novela zákona by mala podľa neho posilniť práva osôb dotknutých investíciou a zároveň by mala predĺžiť niektoré lehoty pri posudzovaní strategických investícií.



"Ako prvé navrhujeme upraviť a zúžiť definíciu strategickej investície. Súčasná úprava umožňuje priznať tento inštitút naozaj rozsiahlemu okruhu projektov. Náš problém je, že s tým ekvivalentne prichádza k rozsiahlemu zásahu do vlastníckych práv ľudí. Zvyšujeme preto minimálnu hodnotu investície na 100 miliónov eur," spresnila podpredsedníčka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS).



Novela by podľa nej mala zároveň sprísniť pravidlá, aby sa investorom mohol stať skutočne len verejný subjekt. "Za kľúčové považujeme tiež zabezpečiť ochranu práv dotknutých ľudí. Navrhujeme preto zaviesť možnosť odvolať sa voči rozhodnutiu o vyvlastnení, zaviesť právo obrátiť sa na súd v prípade zániku práv tretích osôb. Rovnako predlžujeme lehotu na písomné oznámenie začatia prípravných prác investorom na dotknutých pozemkoch. Strategické investície by tiež mali napĺňať tie najvyššie kritériá z hľadiska hospodárnosti. Navrhujeme preto zrušiť možnosť obchádzať pri hodnotení ministerstvo financií," zdôraznila.



"Navrhujeme, aby v momente, keď investor doručí ktorémukoľvek príslušnému ministerstvu zámer o strategickej investícii, to malo povinnosť ho ihneď zverejniť na svojej internetovej stránke. Navrhujeme, aby ministerstvo bolo povinné vyžiadať si ešte predtým, ako zámer posunie ďalej do medzirezortného pripomienkového konania, stanovisko samosprávneho kraja a dotknutých obcí," doplnil environmentálny expert strany Demokrati Kiča.



Galko pripomenul, že obmedzenie vlastníckych práv vlastníkov nehnuteľností štátom dotknutým výstavbou strategických investícií by malo byť prípustné len v záujme "veľkého cieľa", ktorý svojím významom odôvodňuje takýto vážny zásah. "Dnes tomu tak nie je," dodal.