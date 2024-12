PS: Agentúra Moody's odhalila Ficovu falošnú konsolidáciu

Bratislava 14. decembra (TASR) - Agentúra Moody's neuverila konsolidácii Roberta Fica (Smer-SD). Predstavitelia PS to skonštatovali v reakcii na zníženie ratingu Slovenska o jeden stupeň na A3 so stabilným výhľadom.



"Analýza Moody's dokazuje, že konsolidácia je podvod na občanoch," vyhlásil poslanec Národnej rady SR za PS Štefan Kišš. "Horší rating je jasný signál o zhoršujúcej sa dôveryhodnosti Slovenska," uviedol. Poukázal na to, že agentúra v znížení ratingu vyhodnotila opatrenia a výdavky súčasnej koalície, rovnako tak i kroky vo fiškálnej oblasti, ako napríklad dosah transakčnej dane na ekonomické prostredie. "Správa potvrdzuje obavy opozície, odborníkov aj sociálnych partnerov," dodal Kišš.



Bývalý premiér a poslanec Európskeho parlamentu (EP) Ľudovít Ódor hodnotí zníženie ratingu ako správu o tom, že vláda Roberta Fica nevie spravovať verejné financie a nie je schopná stabilizovať zadlženosť krajiny. "Znížená dôvera v schopnosť Slovenska splácať podlžnosti znamená, že keď si budeme zase požičiavať, budeme platiť vyššie úroky. Tieto peniaze nám budú chýbať v zdravotníctve, školstve či doprave," upozornil Ódor.



PS poukázalo tiež na to, že zníženie ratingu vychádza i z vládnych zásahov do oblasti súdnictva, trestného zákona a médií, ktoré podľa agentúry oslabujú systém bŕzd a protiváh v krajine.



Ratingová agentúra Moody's znížila hodnotenie Slovenska o jeden stupeň na A3 so stabilným výhľadom. Predchádzajúce hodnotenia od ratingových agentúr Standard & Poor's a Fitch z decembra a z konca októbra potvrdili pôvodné hodnotenia. Podľa Ministerstva financií SR hodnotenie Moody's uznáva, že Slovensko je ekonomicky v dobrej kondícii a agentúra nevidí riziká pri financovaní nášho dlhu. Za dôležité považuje rezort konštatovanie, že Slovenská republika bude schopná naďalej lákať zahraničné investície. Ministerstvo má zároveň výhrady k tomu, že agentúra znížila hodnotenie najmä na základe politického hodnotenia inštitúcií štátu. "Ministerstvo financií SR považuje viacero hodnotiacich úsudkov agentúry za nekorektné, nepresne interpretované a jednostranné," dodal rezort.