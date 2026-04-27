< sekcia Ekonomika
Šimečka: Agrominister R. Takáč by mal pre PPA odstúpiť zo svojho postu
Generálny riaditeľ PPA Marek Čepko si podľa Mesterovej slov mal mimo štandardných procesov dosadiť za šéfa kontroly v PPA človeka, s ktorého nomináciou má EK problém.
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) by mal pre obsah listu od Európskej komisie (EK) týkajúceho sa akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) odstúpiť zo svojej ministerskej funkcie. Uviedli to v pondelok na brífingu predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka, predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová a Peter Horný, ktorý sa v PS venuje pôdohospodárstvu. PS má podľa ich slov list EK k dispozícii.
„Naše stanovisko je jednoznačné. Pán minister Takáč má odísť, okamžite. Ako posledný krok by mal urobiť to, o čo ho Komisia požiadala, aby sme neprišli o peniaze,“ priblížil Šimečka.
„Máme k dispozícii list EK, z ktorého jasne vyplýva, že minister Takáč klame a že v podstate ani nevie vyriešiť dôvody, pre ktoré EK žiada pozastavenie licencie (akreditácie, pozn. TASR), pretože ich sám spôsobil a spôsobil ich sám vlastnými personálnymi nomináciami,“ spresnila Mesterová.
Generálny riaditeľ PPA Marek Čepko si podľa Mesterovej slov mal mimo štandardných procesov dosadiť za šéfa kontroly v PPA človeka, s ktorého nomináciou má EK problém. „Tak ako je v tom liste popísané, v jeho prípade ide o konflikt záujmov, pretože zamlčal, že bol nejakým spôsobom aktívny v kauzách napríklad Babindol alebo v kauzách okolo tzv. haciend,“ poznamenala.
„To je tá vec, ktorá vadí Európskej komisii, že človek, ktorý je priamo zapojený do káuz s podozrením, by mal mať aj priame nejaké prepojenie na pána (Norberta) Bödöra, aktuálne nejakým spôsobom figuruje v kontrolných inštitúciách PPA. Túto personálnu nomináciu spôsobil minister Takáč a jeho ľudia, preto bude preň veľmi ťažké, aby túto vec odstránil,“ podčiarkla.
„Naša verzia listu hovorí o systémových chybách. Tieto systémové chyby majú za následok navrhnuté paušálne korekcie. Korekcie sa používajú len v prípadoch, pokiaľ Komisia nedokáže presne vysvetliť výšku škody, ktorá jej bola spôsobená. Sám pán minister tento víkend priznal, že ďalšie zistenia sa týkajú certifikačného orgánu, čo je vlastne spoločnosť, ktorá audituje výsledky platobnej agentúry. A to už je skutočne kritická situácia,“ doplnil Horný.
Momentálne je podľa neho PPA pod akreditáciou udelenou v roku 2024 ministrom Takáčom. „To znamená, že na PPA aj na ministerstve sú jeho ľudia, sú to jeho riešenia a aj jeho problémy. Som presvedčený, že s takýmto profilom nedokáže presvedčiť EK o náprave. A preto by mal uvoľniť miesto niekomu, komu Komisia uverí, že to s nápravou myslí vážne. A musí to urobiť čo najskôr, pretože v momentálnej situácii platobná agentúra skončila veľké vyplácanie peňazí za rok 2025. A najbližšie veľké peniaze budú vyplácané až v novembri 2026,“ uzavrel Horný.
