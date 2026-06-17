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PS chce, aby digitálnu výzvu MIRRI preveril NKÚ
PS vyzvalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o „zjednanie nápravy“ u šéfa rezortu Samuela Migaľa (nezávislý).
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 17. júna (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), aby preveril efektivitu využitia peňazí z plánu obnovy v digitálnej výzve ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). V stredu o tom informoval poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Hargaš (PS), ktorý zároveň vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o „zjednanie nápravy“ u šéfa rezortu Samuela Migaľa (nezávislý). Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková pre TASR uviedla, že úrad zatiaľ takýto podnet neeviduje. Keď ho obdrží, odborné kapacity úradu vyhodnotia, či sa ním bude NKÚ zaoberať.
PS v súvislosti s výzvou na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie číslo 2 vo februári podalo trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR aj na Európsku prokuratúru, ktorá sa podľa Hargaša prípadom zaoberá. Hnutie má pochybnosti o zákonnosti procesu hodnotenia, za podozrivé považuje aj niektoré firmy, ktoré dotácie dostávajú. Jedna z nich napríklad nereaguje na e-mailovú ani telefonickú komunikáciu, ani nemá sídlo, ďalšia vykazovala nulové tržby.
MIRRI vo februári Hargašove tvrdenia o manipulácii hodnotenia výzvy odmietlo. Proces hodnotenia výzvy podľa neho prebiehal v súlade so zákonnými pravidlami a mechanizmami plánu obnovy, ktoré podliehajú viacúrovňovej kontrole na národnej aj európskej úrovni. Rezort tiež upozornil, že podporu môžu získať len subjekty, ktoré preukázateľne realizujú výskumné aktivity a preplatiť je možné maximálne 60 % oprávnených nákladov. „MIRRI nemá čo skrývať a víta akékoľvek zákonné preverenie zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Procesy plánu obnovy sú auditovateľné a podliehajú prísnym kontrolám,“ dodal rezort.
Celková alokácia výzvy bola 58 miliónov eur s financovaním z plánu obnovy, MIRRI ju vyhlásilo v auguste 2025. Trestné oznámenie, ktoré PS podalo, obsahovalo podozrenie zo subvenčného podvodu, z trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, poškodzovania povinností pri správe cudzieho majetku a zneužitia právomoci verejného činiteľa.
PS v súvislosti s výzvou na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie číslo 2 vo februári podalo trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR aj na Európsku prokuratúru, ktorá sa podľa Hargaša prípadom zaoberá. Hnutie má pochybnosti o zákonnosti procesu hodnotenia, za podozrivé považuje aj niektoré firmy, ktoré dotácie dostávajú. Jedna z nich napríklad nereaguje na e-mailovú ani telefonickú komunikáciu, ani nemá sídlo, ďalšia vykazovala nulové tržby.
MIRRI vo februári Hargašove tvrdenia o manipulácii hodnotenia výzvy odmietlo. Proces hodnotenia výzvy podľa neho prebiehal v súlade so zákonnými pravidlami a mechanizmami plánu obnovy, ktoré podliehajú viacúrovňovej kontrole na národnej aj európskej úrovni. Rezort tiež upozornil, že podporu môžu získať len subjekty, ktoré preukázateľne realizujú výskumné aktivity a preplatiť je možné maximálne 60 % oprávnených nákladov. „MIRRI nemá čo skrývať a víta akékoľvek zákonné preverenie zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Procesy plánu obnovy sú auditovateľné a podliehajú prísnym kontrolám,“ dodal rezort.
Celková alokácia výzvy bola 58 miliónov eur s financovaním z plánu obnovy, MIRRI ju vyhlásilo v auguste 2025. Trestné oznámenie, ktoré PS podalo, obsahovalo podozrenie zo subvenčného podvodu, z trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, poškodzovania povinností pri správe cudzieho majetku a zneužitia právomoci verejného činiteľa.