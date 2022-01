PS navrhlo prispieť na energie z výnosov predaja emisných povoleniek

Na snímke poslanec Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík (PS), foto z archívu. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 31. januára (TASR) – Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS) navrhuje vyčleniť 40 % výnosu z predaja emisných povoleniek na refundáciu vysokých cien energií pre obyvateľov. Zároveň by sa podľa PS mala z predaja povoleniek financovať aj podpora energetickej efektívnosti domácností a tiež rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Výnos z predaj emisných povoleniek firmám a výrobcom energií sa výrazne zvýšil, keď sa cena za tonu vypusteného oxidu uhličitého od začiatku minulého roka takmer strojnásobila.uviedol podpredseda PS Martin Hojsík. Takáto finančná podpora by podľa PS mala byť pre všetkých rovnaká.Ďalších 20 % z príjmov z predaja emisných povoleniek by podľa PS malo ísť na program energetickej efektívnosti pre domácnosti a firmy, 15 % na rozvoj zelenej energie, predovšetkým pre domácnosti, a päť percent z výnosu by sa malo vrátiť na podporu priemyslu. PS zdôraznilo aj podporu vedy, výskumu a startupov v oblasti energetickej efektívnosti a zelenej energie, kam by smerovalo desať percent z príjmov z predaja emisií.uzavrel Hojsík.