PS chce podľa Hlasu-SD a JDS krátiť dôchodky, hnutie to odmieta

Bratislava 22. júna (TASR) - Mimoparlamentný Hlas-SD a Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) kritizujú stredajšie vyjadrenie ekonomického experta mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Tomáša Hellebrandta o krátení dôchodkov, ktoré zaznelo na diskusii Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. Hlas-SD tvrdí, že riešenie podfinancovania sociálnych služieb na úkor krátenia dôchodkov je škandalózne, pričom JDS sa obáva škrtov v sociálnych výdajoch. Podľa PS ide však o nedorozumenie a zavádzanie Hlasu-SD.



"My prítomní hostia diskusie sme neverili vlastným ušiam, keď to z úst pána Hellebrandta zaznelo. Sociálne služby treba dofinancovať zvýšením štátneho príspevku a nie tým, že sa siahne na dôchodky. Seniori sú už aj tak v ťažkej situácii, ich kúpyschopnosť je nízka a takmer polovica z nich žije pod hranicou chudoby," uviedol podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš. Dodal, že strana v tomto volebnom období predložila zákon, ktorý mal zlepšiť financovanie sociálnych služieb, ale bývalá vládna koalícia ho nepodporila.



JDS považuje vyjadrenie Hellebrandta za znevažujúce voči poberateľom dôchodkov, seniorom aj ŤZP. "Po viac ako ročnom úsilí a petícii sa konečne podarilo dorovnať dôchodky stredne a vyššie príjmových seniorov aspoň na prijateľnú úroveň. Výzvou zostáva ešte viac pomôcť nízkopríjmovým poberateľom dôchodkov. A teraz príde niekto, kto podľa excelov, zjavne bez akejkoľvek empatie a úcty, hovorí o tom, že máme vysoký podiel dôchodkov na HDP. Pán Hellebrandt však zabudol povedať, že v rámci parity kúpnej sily sú naši poberatelia dôchodkov, seniori a ŤZP na úplnom konci všetkých týchto poberateľov v rámci krajín EÚ," uviedol predseda JDS Michal Kotian.



PS sa v reakcii na kritiku ohradilo, že vyjadrenia na diskusii boli zle pochopené a zneužité stranou Hlas-SD. "PS má za cieľ dôchodky zvyšovať, nie ich znižovať. Preto sme hlasovali za ich zvýšenie na májovej schôdzi. Zástupcov JDS preto pozývame na rokovanie o našom programe, aby sa sami presvedčili o našich plánoch a nemuseli sa nechať zaťahovať do kampane stranou Hlas-SD," dodal riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva.