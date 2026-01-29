< sekcia Ekonomika
PS chce pre Expo 2025 zvolať mimoriadny parlamentný výbor
Bratislava 29. januára (TASR) - Slovenský stánok na svetovej výstave Expo 2025 v Osake je ďalším príkladom vládnej korupcie. Opozičné hnutie PS chce preto zvolať mimoriadne rokovanie Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch, ako aj vykonať poslanecký prieskum v štátnej agentúre Slovakia Travel. Uviedli to na brífingu predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová a poslanec NR SR Richard Dubovický.
„Pred pár mesiacmi sme podali podnet na Úrad pre verejné obstarávanie pre predraženú zákazku Expo, pretože za súčasnej vlády bola predchádzajúca súťaž zrušená s cieľom, aby bola ešte drahšia a bola ‚prihratá‘ konkrétnym spriazneným osobám. Dnes v tejto veci konajú orgány činné v trestnom konaní pre machinácie vo verejnom obstarávaní,“ priblížila Mesterová.
Dubovický upozornil, že nejde o organizačné zabezpečenie Expo, nejde o propagáciu Slovenska. „Ide výlučne o výstavbu slovenského stánku a o spôsob, akým boli minuté naše spoločné financie. Stánok s rozlohou približne 53 štvorcových metrov, čo je veľkosť jednoizbového bytu na Slovensku, mal stáť takmer dva milióny eur, pričom po skončení súťaže bola cena navýšená o ďalších 260.000 eur,“ spresnil.
Dodávateľ, ktorý zákazku realizoval, bol podľa jeho slov pôvodne zo súťaže vylúčený, neskôr sa do nej vrátil cez inú firmu. Tieto pochybenia potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie. „Zodpovednosť za tento proces nesie štátna agentúra Slovakia Travel, práve ona pripravila verejné obstarávanie, uzatvorila zmluvu aj dodatky a dohliadala na celkovú výstavbu,“ podčiarkol.
„Ak dnes polícia vyšetruje machinácie pri obstarávaní, je nevyhnutné, aby bola vyvodená politická zodpovednosť. Kauza Expo nie je ojedinelým zlyhaním, zapadá do širšieho obrazu fungovania rezortu pod vedením ministra Rudolfa Huliaka (nezávislý). Vidíme politické dosadzovanie ľudí do funkcií, podozrivé financovanie cez štátne firmy, netransparentné marketingové zmluvy a presúvanie verejných financií bez jasných pravidiel,“ doplnil.
„Budeme opätovne zvolávať mimoriadny výbor, znovu budeme žiadať poslanecký prieskum v agentúre Slovakia Travel. Opäť budeme žiadať, aby sa vyšetrili všetky informácie aj v pléne Národnej rady SR a takisto aj vo Výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch," dodal.
