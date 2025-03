PS chce pre uvalené clá zvolať mimoriadny hospodársky výbor

Bratislava 27. marca (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce pre americké clá zvolať mimoriadne rokovanie hospodárskeho výboru Národnej rady (NR) SR, na ktorom si poslanci chcú vypočuť možné riešenia situácie.



„Zvolávame mimoriadny hospodársky výbor, kde by sme sa chceli rozprávať s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) o tom, ako našu ekonomiku spraviť rozmanitejšou a odolnejšou do budúcnosti. Chceli by sme od nich konkrétny plán, ako budú komunikovať s aktérmi v tejto oblasti, či už v automobilovom priemysle, alebo so združeniami malých a stredných podnikateľov,“ spresnil podpredseda PS Ivan Štefunko.



Podľa člena finančného výboru NR SR Júliusa Jakaba (hnutie Slovensko) vláda Roberta Fica (Smer-SD) nevybavila pre Slovensko a slovenskú ekonomiku v USA vôbec nič a rovnako tak pochodil nominant Smeru a eurokomisár Maroš Šefčovič. Z vyjadrení ministerky hospodárstva Sakovej je podľa Jakaba takisto jasné, že nie je na situáciu pripravená. „Ficova vláda okrem drahoty a ožobračovania ľudí teraz zlyháva znova, keď vôbec situáciu nerieši a svojou nepripravenosťou pripraví desaťtisíce ľudí o zamestnanie,“ povedal Jakab.



Ministerka Saková v súvislosti s clami pripomenula, že eurokomisár Šefčovič už bol dvakrát v USA, aby vyrokoval dohodu o clách, a dúfa, že prezident Donald Trump ešte ich platnosť, podobne ako v prípade Mexika, odloží. Zmeny, ktoré by pomohli slovenským automobilkám, sú však podľa nej najmä v kompetencii samotných spoločností. Tie by mohli pretransformovať výrobu na typy, ktoré nie sú od vývozu do USA až také závislé.



Clá znížia rast hrubého domáceho produktu podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka v nasledujúcich troch rokoch kumulatívne o 1,5 %, čo prinesie stratu miliárd eur v exportoch a výrazný negatívny dosah aj na trh práce v podobe nárastu nezamestnanosti o niekoľko desatín percenta. Poslanec za SaS Marián Viskupič tvrdí, že hoci sa na prvý pohľad javí, že najlogickejšie riešenie by bolo zavedenie odvetných ciel v podobnom rozsahu smerom na USA, v skutočnosti by podľa neho obchodná vojna mala oveľa negatívnejšie dôsledky práve pre Európsku úniu ako pre USA.