PS chce rozšírenie príspevku na bývanie pre nízkopríjmové domácnosti

Bratislava 16. januára (TASR) - Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) opätovne navrhuje zákon o rozšírení príspevku na bývanie pre nízkopríjmové domácnosti v SR. Príspevok by mohlo čerpať 490.000 ľudí a dorovnával by zdokladované náklady na bývanie, ak prevyšujú 30 % príjmu domácnosti. Návrh predložil na februárovú schôdzu parlamentu poslanec a podpredseda PS Tomáš Valášek. Informovalo o tom hnutie.



"Išlo by o pomoc adresnú a zastropenú hornou hranicou nákladov, aby sme predišli rôznym špekuláciám a plošnému rozdávaniu peňazí," uviedol odborník na sociálne politiky PS Tomáš Hellebrandt. Podľa hnutia sú súčasné možnosti poberania príspevku veľmi obmedzené a väčšina domácností na hranici chudoby naň nemá nárok, hoci bývanie predstavuje priveľkú položku v ich rozpočte. Návrh na základe slov hnutia vychádza z príkladov iných európskych krajín.