PS chce zvýšiť ochranu odborárskych predákov
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) chce novelizáciou Zákonníka práce zvýšiť ochranu odborárskych predákov. Za posledný rok sa situácia pre aktívnych odborových predákov podľa neho zhoršila, pričom často dochádza aj k ich prepusteniu zo strany zamestnávateľov. V stredu to na tlačovej konferencii uviedli opoziční poslanci Michal Šimečka, Simona Petrík a Ivan Štefunko (všetci PS).
„Odborári hlásia, že cítia zvýšený tlak naprieč všetkými sektormi hospodárstva a tento tlak priamo súvisí s legitímnou činnosťou danej odborovej organizácie. Odborárom sú kladené rôzne prekážky, či už vo výkone ich pridelenej práce, napríklad tým, že zamestnávateľ im svojvoľne zamedzí vstup na pracovisko, alebo sú im kladené prekážky aj v ich odborárskych aktivitách. Ak tento nátlak nemá žiaduci odstrašujúci efekt voči odborárom, zamestnávatelia potom v niektorých prípadoch pristupujú k ich prepusteniu, väčšinou sa to týka predsedu alebo predsedníčky odborovej organizácie,“ povedala Petrík.
Po prepustení odboroví predáci strácajú podľa nej stabilný príjem a často sa musia brániť voči nezákonnému prepusteniu aj súdnou cestou. Zhodnotila, že súdy v takýchto pracovnoprávnych sporoch rozhodujú neprimerane dlho, pričom dochádza k paralýze odborovej organizácie. Súčasný systém dokážu ľahko zneužiť nepoctiví zamestnávatelia, pre ktorých je lepšie prepustiť aktívneho odborového predáka, ako ho naďalej zamestnávať. Zmena by preto mala nastať v tom, že ak odborový predák dostane výpoveď, na ktorú odborová organizácia odmietla dať súhlas, naďalej zostane v pracovnom pomere a bude dostávať mzdu až dovtedy, kým súd nerozhodne o platnosti, respektíve neplatnosti výpovede.
Táto zmena podľa nej nebude mať negatívny vplyv na zamestnávanie a neprinesie ani žiadne dodatočné finančné náklady pre zamestnávateľov. Naopak, ochrániť by mala ich dobré meno voči odborom. Podľa Šimečku má takisto lepšie chrániť odborové organizácie a prispieť k sociálnemu zmieru na Slovensku. Návrh zákona by chcelo PS zahrnúť do termínovaných bodov na súčasnú schôdzu Národnej rady SR, a to vo štvrtok 23. októbra.
