PS chce,aby štát vrátil poplatky, ktoré platili pre nefunkčný kataster

Bratislava 4. marca (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) navrhlo, aby štát občanom vrátil poplatky, ktoré museli zaplatiť v súvislosti s nefunkčným katastrom. Hnutie to chce ošetriť v zákone, ktorý predkladajú do Národnej rady (NR) SR. Jeho súčasťou sú aj návrhy na systémové riešenia do budúcnosti, ktorých cieľom je zvýšiť motiváciu úradov, aby služby poskytovali v adekvátnej kvalite. V utorok to na tlačovej konferencii uviedol poslanec PS Ján Hargaš.



"Predkladáme do NR SR návrh zákona, ktorý sme si pracovne nazvali Lex kataster, ktorý obsahuje štyri návrhy. Prvý návrh je, že štát by mal odškodniť a vrátiť poplatky všetkým ľuďom od 5. januára až do konca marca, ktoré museli na katastroch zaplatiť," uviedol Hargaš. Doplnil, že po kybernetickom útoku si občania museli výpisy z listu vlastníctva, potrebné napríklad k vybaveniu hypotéky, ktoré boli dovtedy online a zadarmo, vybaviť papierovo. Za každý výpis pritom museli zaplatiť poplatok 12 eur.



V zákone PS navrhlo aj systémové riešenia, ktoré majú zabezpečiť, aby sa podobné situácie už neopakovali. Hovoria napríklad o tom, že ak v budúcnosti pri výpadku elektronických služieb štátu budú občania nútení využívať len jej papierovú verziu, mali by za ňu platiť zľavnený poplatok, maximálne vo výške poplatku za elektronickú službu.



Hnutie sa tiež zasadzuje za to, aby v prípade predlžovania lehôt na vybavenie podaní z technických príčin na strane štátu či znefunkčnenia systému štátu z rovnakých príčin boli ľuďom poplatky vrátené alebo od nich boli oslobodení.



"Podľa nás sú to systémové návrhy do budúcna, pretože, ako vidíme aj na katastri, ten kataster dnes nie je žiadnym spôsobom motivovaný si tie služby spojazdniť čo najskôr," uviedol Hargaš. Doplnil, že kataster od výpadku systému spôsobeného kybernetickým útokom vybral len na poplatkoch za výpisy z listu vlastníctva vyše pol milióna eur.



PS v zákone navrhuje, aby štát tieto poplatky ľuďom vrátil, buď formou započítania pri najbližšej daňovej povinnosti, alebo na žiadosť občana. Podľa Hargaša by takýmto spôsobom mohli byť úrady motivované dbať na kvalitu svojich služieb. "Myslíme si, že je to jednoducho fér, že ak niečo nefunguje poriadne, tak ľudia za to nebudú platiť," uzavrel poslanec.