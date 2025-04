PS: Dankovi dodáme podpisy na mimoriadnu schôdzu k transakčnej dani

Bratislava 16. apríla (TASR) - Množstvo podnikateľov v súčasnosti poukazuje na to, ako musia odvádzať tisícky eur mesačne na transakčnú daň, ktoré potom nemôžu ísť na mzdy zamestnancov. Zdôraznilo to v stredu na tlačovej konferencii Progresívne Slovensko (PS), ktoré Andrejovi Dankovi (SNS) ponúklo podpisy svojich poslancov potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze k zrušeniu transakčnej dane.



„Andrej Danko sa vyjadril, že transakčnú daň chce zrušiť alebo ju chce upraviť,“ pripomenul Michal Truban (PS), ktorý apeluje na urýchlenie tohto procesu. „My mu dodáme podpisy na mimoriadnu schôdzu, ktorou môže byť zrušenie transakčnej dane. Môžeme ju zrušiť už teraz,“ uviedol Truban. Danka vyzval na zrušenie transakčnej dane ešte pred letom.



Predseda PS Michal Šimečka zdôraznil, že za uplynulé dva dni došlo k zavretiu troch fabrík na Slovensku. To podľa neho znamená stratu práce pre stovky ľudí, ktorí môžu mať problém nájsť si nové zamestnanie v súčasnej náročnej ekonomickej situácii. Šimečka upozornil, že slovenské podniky čelia problémom s transakčnou daňou a zároveň aj negatívnym dôsledkom ciel USA.