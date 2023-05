Progresívne Slovensko: Do hnutia vstupuje Ján Hargaš

Bratislava 16. mája (TASR) - Do mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) vstupuje odborník na digitalizáciu Ján Hargaš, zamerať sa chce na elektronizáciu štátnych služieb a podporu digitálnych zručností. Informovala o tom v utorok Tereza Mikáčová z komunikačného oddelenia PS. Hnutie podľa nej predstavila aj tím hnutia pre rodinnú politiku.



"Vážim si, že ďalší odborník, ktorý robil kľúčové reformy v štátnej správe, verí hodnotám PS a chce s nami ponúknuť riešenia pre budúcnosť Slovenska. Digitalizácia je nutnou podmienkou toho, aby sme boli úspešní v Európe 21. storočia. Treba ju však robiť poriadne a odborne, nie atómovkami," uviedol predseda PS a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka.



"Ak dokážeme správne uchopiť trendy, digitalizácia môže byť pozitívnym impulzom pre slovenskú ekonomiku a spoločnosť. Je však nevyhnutné, aby štát prinášal kvalitné elektronické služby a aby zabezpečil ich kybernetickú bezpečnosť. Miera rozvoja digitálnych zručností bude definovať budúcnosť krajiny, preto je dôležité, aby mali všetci férový prístup k výhodám, ktoré so sebou digitálna transformácia prináša," povedal Hargaš.



Šimečka v utorok predstavil aj tím pre rodinnú politiku, ktorý povedie podpredsedníčka hnutia a expertka na sociálnu oblasť Lucia Plaváková. "Naším cieľom je, aby boli našou budúcnosťou na Slovensku spokojné rodiny. Ubezpečujeme však verejnosť, že jedinou cestou sú pre nás normálne, odborné a prepočítané opatrenia - nie zázračné atómovky, nie bombastické a populistické návrhy, ktoré by rozpočet neuniesol," zdôraznil Šimečka.



"Zárukou kvality tohto programu sú ľudia, ktorí na ňom pracujú. Som hrdá, že v tíme máme špičkového ekonóma Tomáša Hellebrandta či Simonu Petrík, ktorá je jednou z najvýraznejších tvárí boja za práva rodičov a žien, ale aj mnoho ďalších expertov a expertiek," uviedla Plaváková.



Mikáčová dodala, že opatrenia PS pre rodiny sú rozdelené do štyroch oblastí, a to väčšia flexibilita štátu, dôraz na dostupné bývanie, kvalitnejšie služby v oblasti starostlivosti o deti a systematickejšia podpora pre rodiny v zložitej situácii.