PS: Dôchodky sú v ohrození

Bratislava 7. apríla (TASR) - Politici strany Smer-SD neodbornými zásahmi do druhého piliera obrali budúcich dôchodcov o miliardy eur a zjavne v tom chcú pokračovať. Vyhlásil to europoslanec za opozičné PS Ľudovít Ódor v reakcii na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), aby sa peniaze z druhého dôchodkového piliera mohli investovať aj do štátnych infraštruktúrnych projektov.



„Osobne by som nedal ani euro zo svojich úspor do projektov tých, ktorí majú takú úbohú históriu v stavaní diaľnic a nájomných bytov ako vlády Roberta Fica (Smer-SD),“ vyhlásil Ódor.



Verejné projekty má štát financovať z vlastných peňazí, zdôraznil člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet Štefan Kišš.



„Výnosnosť verejných infraštruktúrnych projektov je nízka na to, aby sme sa na ne skladali našimi dôchodkami. Peniaze na budúce dôchodky sa tak môžu stratiť pri financovaní megalomanských nápadov ministrov alebo pri politickej korupcii,“ dodal Kišš.



Pripomenul, že správcovské spoločnosti majú mať záujem v prvom rade na tom, aby prinášali sporiteľom najvyššie možné výnosy, kým štát má mať záujem na čo najefektívnejších projektoch. „Prinesie to teda buď nižšie dôchodky, alebo to poškodí verejné financie,“ poznamenal Kišš.



Podľa podpredsedníčky PS a Výboru NR SR pre sociálne veci Simony Petrík sa už ľudia vo vláde chystajú na to, ako sa dostanú k 17 miliardám, ktoré si ľudia zatiaľ našetrili v druhom pilieri.



„Minister Tomáš síce opakuje, že žiadne zmeny jeho návrhu zákona nedopustí, no už len skutočnosť, že to musí zdôrazňovať, je dôkazom, že časť vládnej koalície skutočne pripravuje krádež peňazí, ktoré si ľudia našetrili. Ak by išlo o zodpovedných politikov, percento odvodu do druhého piliera by v prvom rade zvýšili. Takých by sme ale v súčasnej koalícii hľadali márne,“ uzavrela Petrík.