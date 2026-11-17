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PS: Dve percentá z dane z príjmov by mohli ísť aj starým rodičom
Poslanci o tomto návrhu v utorok ukončili debatu v prvom čítaní, hlasovať o ňom by mali v stredu (18. 11.).
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Pracujúci by mohli venovať dve percentá z dane z príjmov nielen rodičom, ale alternatívne aj starým rodičom. Umožnila by to novela zákona o dani z príjmov, ktorú navrhli poslankyne Národnej rady (NR) SR za opozičné PS Beáta Jurík, Simona Petrík, Darina Luščíková, Lucia Plaváková a poslanec Štefan Kišš. Poslanci o tomto návrhu v utorok ukončili debatu v prvom čítaní, hlasovať o ňom by mali v stredu (18. 11.).
„Tento návrh zákona má umožniť vnúčatám, daňovým poplatníkom, ktorých rodičia ešte nespĺňajú dôchodkový vek alebo ktorí z rôznych dôvodov nemôžu dve percentá venovať z dane jednému alebo obom rodičom, aby ich mohli dať svojim starým rodičom,“ povedala Jurík. Podľa nej navrhujú alternatívnu možnosť, že ak človek z nejakého dôvodu nechce alebo nemôže darovať štyri percentá svojim dvom rodičom, tak ich môže darovať starým rodičom.
„Každá osoba dokopy môže stále v našom návrhu darovať len šesť percent, čiže dve percentá neziskovej organizácii a po dve percentá dvom osobám svojho výberu. Či to už budú rodičia alebo starí rodičia, alebo rodič a starý rodič, je to len na osobe, ktorá platí dane a ktorá si navolí, komu tie dane daruje,“ uviedla poslankyňa.
Takáto zmena by podľa nej pomohla niektorým starším ľuďom v dôchodkovom veku, v ťažkej socioekonomickej situácii a zároveň by ľuďom v aktívnom veku, pracujúcim, umožnila efektívne naložiť so svojimi dvomi percentami, ktoré môžu darovať.
„Tento návrh zákona má umožniť vnúčatám, daňovým poplatníkom, ktorých rodičia ešte nespĺňajú dôchodkový vek alebo ktorí z rôznych dôvodov nemôžu dve percentá venovať z dane jednému alebo obom rodičom, aby ich mohli dať svojim starým rodičom,“ povedala Jurík. Podľa nej navrhujú alternatívnu možnosť, že ak človek z nejakého dôvodu nechce alebo nemôže darovať štyri percentá svojim dvom rodičom, tak ich môže darovať starým rodičom.
„Každá osoba dokopy môže stále v našom návrhu darovať len šesť percent, čiže dve percentá neziskovej organizácii a po dve percentá dvom osobám svojho výberu. Či to už budú rodičia alebo starí rodičia, alebo rodič a starý rodič, je to len na osobe, ktorá platí dane a ktorá si navolí, komu tie dane daruje,“ uviedla poslankyňa.
Takáto zmena by podľa nej pomohla niektorým starším ľuďom v dôchodkovom veku, v ťažkej socioekonomickej situácii a zároveň by ľuďom v aktívnom veku, pracujúcim, umožnila efektívne naložiť so svojimi dvomi percentami, ktoré môžu darovať.