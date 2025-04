PS: Fabriky končia a prepúšťajú, premiér rieši mimovládky a pohlavia

Bratislava 15. apríla (TASR) - Už druhá veľká fabrika za 24 hodín ohlásila svoj koniec na Slovensku, v pondelok (14. 4.) martinské Ecco, v utorok Lowa v Handlovej. To sú stovky stratených pracovných miest, tisícky zasiahnutých ľudí v regiónoch a vláda sa háda o transakčnej dani a rieši počet pohlaví. Upozornil na to predseda opozičného PS Michal Šimečka.



„Je mi veľmi ľúto zasiahnutých rodín. Zaslúžia si od vlády aktívnu pomoc, nie ignoráciu alebo krátkodobé záplaty. V PS chceme modernizovať naše hospodárstvo, investovať do inovácií, podporovať slovenské malé a stredné firmy, ktoré tvoria kostru nášho hospodárstva. A priťahovať zahraničných investorov dobrým podnikateľským prostredím,“ zdôraznil Šimečka.



Predseda PS zároveň vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby predstavil plán, ako chce reagovať na zničujúce americké clá.



„V prvom rade zrušte vašu hlúpu a likvidačnú transakčnú daň. Začnite konečne našim firmám a zamestnancom pomáhať, a nie z nich iba ťahať peniaze na ďalšie tryskáče či renty. A keď nič z toho neviete, choďte konečne od toho. Ľudia v Handlovej či v Martine nemajú čas na vaše hádky a zaslúžia si šancu zvoliť konečne lepšiu vládu,“ vyhlásil Šimečka.



Prepustenie 650 ľudí v Martine je obrovský zásah do ekonomiky a životnej úrovne celého regiónu, pripomenula podpredsedníčka PS a Výboru Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci Simona Petrík.



„Očakávať možno negatívne sociálne dosahy, dotknuté budú tisícky rodín. Minister Erik Tomáš (Hlas-SD) by mal preventívne analyzovať dosahy najmä na rizikové skupiny obyvateľstva. Nejde pritom o prvý prípad hromadného prepúšťania. Martin sa týmto pridáva k Topoľčanom, Vranovu nad Topľou, Kysuckému Novému Mestu, Bánovciam nad Bebravou, Púchovu, Námestovu či Bratislave. Vláda sa jednoducho nemôže tváriť, že vyplácanie miezd z garančného fondu je jediným riešením tejto opakujúcej sa situácie,“ dodala Petrík.



Členka Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková pripomenula, že Robert Fico ako opozičný politik zvolával mimoriadnu schôdzu, keď malo v Žiari nad Hronom dôjsť k prepusteniu 300 ľudí.