PS: Fico od EÚ žiada jednotnú odpoveď na clá, jej jednotu ale zrádza

Bratislava 5. mája (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) od EÚ žiada jednotnú odpoveď na americké clá, sám ale jej jednotu plánovanou návštevou Moskvy zrádza. Uviedol to predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v súvislosti s pondelkovým stretnutím Fica so zástupcami automobilového priemyslu.



„Robert Fico jednu ruku naťahuje k Bruselu, aby žiadal o pomoc pre naše automobilky a druhou rukou ukazuje našim partnerom vztýčený prostredník. Takto sa zahraničná politika nerobí, a je to pokrytecké ešte aj na Roberta Fica. Lebo ak žiada od Európskej únie jednotnú odpoveď na americké clá, odpoveď, ktorá pomôže našim zamestnancom, tak nemôže na druhej strane rozbíjať európsku jednotu tým, že sa pôjde pokloniť vojnovému zločincovi do Moskvy,“ priblížil.



„Vyzývam vás, pán premiér, nechoďte do tej Moskvy, lebo tým zrádzate nielen naše geopolitické záujmy, našu bezpečnosť, ale nakoniec aj naše ekonomické záujmy,“ dodal predseda PS.



Predseda vlády SR Robert Fico po stretnutí so zástupcami automobilového priemyslu okrem iného uviedol, že vláda sa chce spoločne sústrediť na využívanie fondov EÚ na podporu automobilového priemyslu alebo na uvedenie mechanizmov typu šrotovné na európskej úrovni.