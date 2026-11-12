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PS: FS sa chváli, aj keď jej oproti plánu chýbajú stovky miliónov eur
Poukázal na to poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Štefan Kišš.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Súčasná vláda sa pochváli aj tým, že jej v rozpočte chýbajú stovky miliónov eur. Poukázal na to poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Štefan Kišš. Reagoval tak na aktuálne štatistiky výberu daní, o ktorých vo štvrtok informovala finančná správa (FS).
Daňové príjmy štátneho rozpočtu boli podľa FS ku koncu októbra medziročne vyššie o 1,38 miliardy eur, čo predstavuje rast o 8,3 %. Najvýraznejšie k tomu prispeli vyššie výnosy dane z pridanej hodnoty (DPH) a dane z príjmov právnických osôb. Oproti plánu však plnenie daňových príjmov zaostáva, keď dosiahlo 97,2 % rozpočtovanej úrovne.
„Na dani z príjmov zamestnancov síce finančná správa vybrala o 80 miliónov eur viac ako minulý rok, ale zabudla spomenúť, že od januára vláda zaviedla dve nové sadzby dane, 30 % a 35 %. Len výber DPH oproti rozpočtu pritom zaostáva o takmer 300 miliónov eur,“ upozornil Kišš. „V skratke sa chvália tým, že vyššie dane znamenajú väčšie príjmy pre štát. Snáď nebudeme za úspech považovať ešte aj to, že základná matematika stále funguje,“ vyhlásil.
Daňové úrady síce vybrali tento rok o viac ako dve miliardy eur na daniach navyše, ani to však nie je podľa opozičného poslanca dôvodom na oslavu. „Daňové úrady totiž prevzali niektoré z povinností colných úradov a logicky tak vyberajú viac peňazí. V skutočnosti sa len časť príjmov presunula z colníc na daňové úrady a prezident finančnej správy to považuje za úspech,“ dodal Kišš.
Daňové príjmy štátneho rozpočtu boli podľa FS ku koncu októbra medziročne vyššie o 1,38 miliardy eur, čo predstavuje rast o 8,3 %. Najvýraznejšie k tomu prispeli vyššie výnosy dane z pridanej hodnoty (DPH) a dane z príjmov právnických osôb. Oproti plánu však plnenie daňových príjmov zaostáva, keď dosiahlo 97,2 % rozpočtovanej úrovne.
„Na dani z príjmov zamestnancov síce finančná správa vybrala o 80 miliónov eur viac ako minulý rok, ale zabudla spomenúť, že od januára vláda zaviedla dve nové sadzby dane, 30 % a 35 %. Len výber DPH oproti rozpočtu pritom zaostáva o takmer 300 miliónov eur,“ upozornil Kišš. „V skratke sa chvália tým, že vyššie dane znamenajú väčšie príjmy pre štát. Snáď nebudeme za úspech považovať ešte aj to, že základná matematika stále funguje,“ vyhlásil.
Daňové úrady síce vybrali tento rok o viac ako dve miliardy eur na daniach navyše, ani to však nie je podľa opozičného poslanca dôvodom na oslavu. „Daňové úrady totiž prevzali niektoré z povinností colných úradov a logicky tak vyberajú viac peňazí. V skutočnosti sa len časť príjmov presunula z colníc na daňové úrady a prezident finančnej správy to považuje za úspech,“ dodal Kišš.