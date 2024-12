PS: Koalícia schválila rozpočet drahoty, chaosu a minulosti

Bratislava 3. decembra (TASR) - Vládna koalícia schválila rozpočet drahoty, chaosu a minulosti. Myslí si to opozičné Progresívne Slovensko (PS), podľa ktorého je pochopiteľné, že proti takémuto rozpočtu protestovala prakticky celá spoločnosť od odborárov, učiteľov, zdravotníkov až po policajtov či ľudí z kultúry. PS tak reagovalo na utorkové schválenie štátneho rozpočtu v parlamente.



"Celé Slovensko si bude musieť utiahnuť opasky a najhoršie je, že úplne zbytočne. Ficova vláda totiž všetko rozhádže. Nezníži dlh, neinvestuje do školstva ani do zdravotníctva. To, čo vyberú, hneď prejedia na vyšších platoch, rentách a súkromných tryskáčoch. Je to premárnená príležitosť, presne ako celých 13 rokov vlády Smeru," uviedol predseda PS Michal Šimečka.



Podľa poslanca PS Štefana Kišša napriek drastickej konsolidácii nebude deficit verejných financií v budúcom roku nižší, ale bude rásť.



"Z peňaženiek ľudí vyberajú stovky eur. No kvôli ich babráctvu a zbytočným nákupom dlh ešte narastie, napriek sľubu vlády ho stabilizovať. Od svojho nástupu nič neušetrili, naopak, rozhadzujú. Po roku tejto vlády sa ľudia nemajú lepšie a s týmto rozpočtom to bude len horšie. Ficova drahota sa len začína prejavovať a stagnácia krajiny sa bude, žiaľ, ešte dlho prehlbovať," dodal Kišš.