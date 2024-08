PS: Konsolidácia zasiahne peňaženky ľudí najbolestivejším spôsobom

Bratislava 7. augusta (TASR) - Vláda pripravovanou konsolidáciou verejných financií zasiahne peňaženky ľudí tým najbolestivejším spôsobom. Opatrenia sú smerované na zníženie percenta odvodu do druhého dôchodkového piliera zo 4 % na 3 %, zvýšenie minimálnych sociálnych odvodov pre živnostníkov o 20 %, na zvýšenie stropu pre sociálne odvody zo sedemnásobku na 11-násobok, ale aj na zavedenie dane z finančných transakcií. Uviedli to v stredu na tlačovej besede poslanci opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Štefan Kišš, Ivan Štefunko a Darina Luščíková.



"Chystanému konsolidačnému balíčku, ktorý sa zatiaľ potajomky pripravuje, dnes dominujú tri opatrenia - ďalšia krádež našich budúcich dôchodkov z druhého piliera, vyššie zdanenie práce a daň z finančných transakcií," priblížil Kišš.



Vláda ide podľa jeho slov siahnuť na budúce dôchodky občanov a už šiestykrát chce robiť zmeny v druhom dôchodkovom pilieri. "Vláda chystá znižovanie odvodu do druhého piliera zo 4 % na 3 %, znovuotvorenie druhého piliera pre existujúcich sporiteľov a zmenu automatického vstupu do druhého piliera. Všetkým týmto zoberie vláda peniaze z našich účtov, kde si sporíme na dôchodky," podčiarkol.



Tí, ktorí tvoria hodnoty, budú podľa Kišša vládou opäť potrestaní za svoj úspech. "Vláda sa okrem iného chystá zvýšiť minimálne sociálne odvody pre živnostníkov o 20 % alebo zvýšiť tzv. strop pre platenie sociálnych odvodov z dnešného sedemnásobku na 11-násobok priemernej mzdy. To sa týka opäť zamestnancov, ako aj zamestnávateľov a živnostníkov," zdôraznil.



Daň z finančných transakcií budú podľa Kiššových slov platiť všetci - občania aj podnikatelia. "Našťastie, tá najškodlivejšia časť pripravovaného balíčka - výber z bankomatov - vypadla. Zatiaľ čo svet sa posúva k online transakciám, teda k bezhotovostnému platobnému styku, čo je dobré aj pre lepší výber daní, tak na Slovensku ideme opačne, naspäť do doby kešu," dodal.