PS: Konsolidačné opatrenia budú trojčlennú rodinu stáť 1000 eur ročne

Bratislava 18. septembra (TASR) - Z konsolidačných opatrení, ktoré predstavila vláda vyplýva, že bežnú trojčlennú rodinu budú ročne stáť približne 1000 eur. Dotkne sa to pritom najzraniteľnejších, a to rodín s deťmi, najmä jednorodičov, ale aj rodín s viacerými deťmi. Uviedol to v stredu predseda opozičného PS Michal Šimečka na tlačovej konferencii spolu s ďalšími predstaviteľmi hnutia.



"Masívne zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) sa premietne do všetkých sektorov ekonomiky. Dnes je Slovensko jediná krajina z nových členských krajín EÚ, ktorá za posledných desať rokov schudobnela. Ostatným krajinám vzrástla životná úroveň, pretože platy tam rastú rýchlejšie než ceny a náklady na život. Teraz sa táto štatistika ešte zhorší," uviedol predseda PS.



Poslanec Národnej rady (NR) SR za PS Štefan Kišš dodal, že nepatrné zníženie DPH na potraviny nevyváži zvýšenie DPH na 23 %, pretože oveľa väčší podiel na spotrebe majú iné tovary. "Vládna koalícia sa snaží navodiť dojem, že to zaplatia bohatí. Ja však nepoznám človeka, ktorý neplatí DPH. Nárast cien bude významný a dotkne sa každého," uviedol Kišš s tým, že inflácia bude v budúcom roku vyššia ako päť percent, pričom zároveň klesnú reálne mzdy.



Podotkol, že vláda pôvodne hovorila o konsolidácii na úrovni asi 1,7 miliardy eur, pričom včera oznámila balíček za 2,7 miliardy eur. "Vláda si totiž pripravuje rezervu na svoje 'rozdávačky' a populizmus," dodal.



Zavedenie dane z finančných transakcií pre firmy bude mať podľa Kišša celkový dopad vo výške 600 miliónov eur. "Predstavuje to brutálny zásah do podnikania a výberu daní," upozornil s tým, že je preto dôvodné predpokladať odchod viacerých podnikov zo Slovenska, čo bude znamenať ďalšiu stratu pre ekonomiku.