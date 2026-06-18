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PS kritizuje ďalšie výdavky pri výstavbe nemocnice v Prešove
Podľa poslanca NR SR Tomáša Valášeka (PS) je reálne dodávateľská zmluva podpísaná len s firmou Invest. Ako povedal, majú veľké pochybnosti, či údajní subdodávatelia súhlasili s tým, že by sa pridali.
Autor TASR
Bratislava/Prešov 18. júna (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje ďalšie výdavky pri výstavbe nemocnice v Prešove. Ako uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii poslanec NR SR Oskar Dvořák (PS), podľa informácií zverejnených vo vestníku verejného obstarávania ide o takmer 700.000 eur bez DPH na upratovanie staveniska po predošlom zhotoviteľovi.
„Za nemocnicu budeme musieť zaplatiť o 90 miliónov eur navyše, avšak zistili sme, že v tejto cene nie sú pokryté ani také základné veci, ako je vypratanie stavby. Finálna cena, o ktorej (minister obrany Robert) Kaliňák (Smer-SD) hovoril, teda nie je ani finálna a nemá ďaleko k miliarde,“ povedal Dvořák.
Podľa poslanca NR SR Tomáša Valášeka (PS) je reálne dodávateľská zmluva podpísaná len s firmou Invest. Ako povedal, majú veľké pochybnosti, či údajní subdodávatelia súhlasili s tým, že by sa pridali. „Minister Kaliňák sa objasneniu po našich otázkach vyhýbal. Vyzývame ho, aby zverejnil subdodávateľské zmluvy so všetkými údajnými členmi Tímu Slovensko,“ skonštatoval poslanec.
Kaliňák podľa Valášeka opakovane tvrdil, že novú nemocnicu si vyžadujú potreby armády a NATO. „Je to nezmysel. Máme už predsa Ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku. Prešovskú nemocnicu nám treba, ale mal ju zafinancovať rezort zdravotníctva, nikdy nemala ísť na úkor vojakov a vojačiek,“ dodal Valášek.
Výstavba vojenskej nemocnice v Prešove sa začala na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Minister obrany koncom apríla tohto roka oznámil pozastavenie výstavby v dôsledku kontrol kvality prác na nosných prvkoch stavby. Po ukončení spolupráce s vtedajším zhotoviteľom prevzala stavbu nová skupina firiem. Na druhú etapu rezort vyhlásil verejnú súťaž. Opozícia opakovane kritizovala postup vlády pri výstavbe nemocnice. Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) kritiku odmietajú. Polícia v súvislosti s výstavbou vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia.
„Za nemocnicu budeme musieť zaplatiť o 90 miliónov eur navyše, avšak zistili sme, že v tejto cene nie sú pokryté ani také základné veci, ako je vypratanie stavby. Finálna cena, o ktorej (minister obrany Robert) Kaliňák (Smer-SD) hovoril, teda nie je ani finálna a nemá ďaleko k miliarde,“ povedal Dvořák.
Podľa poslanca NR SR Tomáša Valášeka (PS) je reálne dodávateľská zmluva podpísaná len s firmou Invest. Ako povedal, majú veľké pochybnosti, či údajní subdodávatelia súhlasili s tým, že by sa pridali. „Minister Kaliňák sa objasneniu po našich otázkach vyhýbal. Vyzývame ho, aby zverejnil subdodávateľské zmluvy so všetkými údajnými členmi Tímu Slovensko,“ skonštatoval poslanec.
Kaliňák podľa Valášeka opakovane tvrdil, že novú nemocnicu si vyžadujú potreby armády a NATO. „Je to nezmysel. Máme už predsa Ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku. Prešovskú nemocnicu nám treba, ale mal ju zafinancovať rezort zdravotníctva, nikdy nemala ísť na úkor vojakov a vojačiek,“ dodal Valášek.
Výstavba vojenskej nemocnice v Prešove sa začala na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Minister obrany koncom apríla tohto roka oznámil pozastavenie výstavby v dôsledku kontrol kvality prác na nosných prvkoch stavby. Po ukončení spolupráce s vtedajším zhotoviteľom prevzala stavbu nová skupina firiem. Na druhú etapu rezort vyhlásil verejnú súťaž. Opozícia opakovane kritizovala postup vlády pri výstavbe nemocnice. Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) kritiku odmietajú. Polícia v súvislosti s výstavbou vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia.