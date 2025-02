PS kritizuje meškanie úpravy eKasy na nové sadzby DPH

Bratislava 14. februára (TASR) - Finančná správa nestihla upraviť systém eKasa na nové sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré vláda zaviedla ako súčasť konsolidačného balíčka od 1. januára tohto roka. Aplikáciu eKasa pritom musia od roku 2019 povinne používať všetci podnikatelia na Slovensku, ktorí majú povinnosť účtovať tržbu v pokladnici. Ide o ďalšie zlyhanie štátu a súčasnej vlády, vyhlásili s poukázaním na informácie zverejnené Denníkom N poslanci opozičného Progresívneho Slovenska (PS).



"V každej normálnej firme by za takéto zlyhanie padali hlavy. Vyzývame ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby okamžite zabezpečil nápravu a taktiež vyvodil zodpovednosť za toto zlyhanie," konštatoval poslanec Národnej rady (NR) SR Štefan Kišš.



Opozičná strana upozornila, že problémy so správnosťou reportov generovaných aplikáciou eKasa sa podľa medializovaných informácií objavili už v decembri 2024. Reporty od nového roka neobsahujú údaje o základe dane pre DPH ani o výške DPH, ktorú podnikatelia v predošlom mesiaci vyúčtovali. Podnikatelia si tak musia tieto údaje počítať manuálne, alebo sa k číslam dopracovať cez komplikovaný náhradný postup.



"Určenie výšky DPH, ako aj systém eKasa má štát plne pod svojou kontrolou. Je nemysliteľné, aby finančná správa nebola pripravená na zmeny, ktoré si koalícia sama schválila v konsolidačnom balíčku," zhodnotil poslanec PS Ján Hargaš.



"Akoby nestačilo, že vláda uvalila na podnikateľov vyššie dane. Teraz im dokonca komplikuje aj ich platenie a hrozia im pokuty," upozornil jeho stranícky kolega Michal Truban. Chaos sa podľa neho ešte znásobí, ak od 1. apríla vstúpi do platnosti nová nedomyslená transakčná daň.