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PS kritizuje Migaľa za nepodpísané zmluvy k výzve na vedu a výskum
Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) podpisuje podľa Hargaša najmä horšie projekty, ktoré dostali v hodnotení menšie priemerné skóre.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko upozornilo na veľký počet nepodpísaných dotačných zmlúv na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR k podporeným projektom z výzvy Plánu obnovy na vedu a výskum. Zo 74 úspešných projektov je podľa poslanca Národnej rady SR za PS Jána Hargaša podpísaných len 46 zmlúv, tvrdil na utorkovej tlačovej konferencii. Podľa poslanca existujú aj podozrenia z korupcie.
„Poradie podpisovania zmlúv absolútne nezodpovedalo tomu, aký počet bodov v hodnotení jednotlivé projekty dostali,“ tvrdil Hargaš. Ako príklad uviedol spoločnosť MSA Company, ktorá skončila druhá v poradí, mala dostať dotáciu 1,2 milióna eur, no do dnešného dňa nemá podpísanú zmluvu v centrálnom registri zmlúv. Naopak, spoločnosť, ktorá skončila na poslednom podporenom mieste už zmluvu má. Niektoré firmy podľa Hargaša už pre nedostatok času na realizáciu projektu odmietli podpísať zmluvy.
Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) podpisuje podľa Hargaša najmä horšie projekty, ktoré dostali v hodnotení menšie priemerné skóre. Spolu 46 podpísaných projektov má priemerné skóre v hodnotení 12,54 bodu, 19 nepodpísaných projektov má priemerné skóre 12,78 bodu. Podpísané projekty majú zároveň priemernú výšku dotácie viac ako 630.000 eur, zatiaľ čo nepodpísané majú priemernú výšku viac ako 500.000 eur. „Čiže v sumáre Migaľ podpisuje drahšie a menej kvalitné projekty,“ zhodnotil Hargaš.
Zmluvy sú podľa neho pripravené na stole ministra a dôvodom, prečo ich nepodpísal, môže byť podľa poslanca korupcia. „Z viacerých zdrojov z trhu sa k nám dostávajú informácie, že ten proces podpisovania je ovplyvnený tým, či tie dané firmy sú alebo nie sú ochotné, poviem to tak, podeliť sa o tú svoju dotáciu,“ povedal Hargaš. „Ak naozaj chodia tu nejakí vybavovači, ktorí firmám naznačujú, že pustite 10 percent a zmluvu vám podpíšeme, tak je to škandál. A to, akým spôsobom Migaľ tie zmluvy podpisuje, nasvedčuje, že toto by mohla byť pravda,“ dodal poslanec.
PS preto podľa Hargaša doplní trestné oznámenie, ktoré v súvislosti s plánom obnovy podalo vo februári tohto roka. Migaľ podľa PS porušuje zákon o pláne obnovy, podľa ktorého má bezodkladne zaslať žiadateľovi návrh zmluvy, ak prešiel hodnotením. „Toto sa nestalo, máme o tom dôkazy. A taktiež si myslím, že Migaľ svojím konaním môže naplniť aj podstatu trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa,“ dodal poslanec.
„Poradie podpisovania zmlúv absolútne nezodpovedalo tomu, aký počet bodov v hodnotení jednotlivé projekty dostali,“ tvrdil Hargaš. Ako príklad uviedol spoločnosť MSA Company, ktorá skončila druhá v poradí, mala dostať dotáciu 1,2 milióna eur, no do dnešného dňa nemá podpísanú zmluvu v centrálnom registri zmlúv. Naopak, spoločnosť, ktorá skončila na poslednom podporenom mieste už zmluvu má. Niektoré firmy podľa Hargaša už pre nedostatok času na realizáciu projektu odmietli podpísať zmluvy.
Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) podpisuje podľa Hargaša najmä horšie projekty, ktoré dostali v hodnotení menšie priemerné skóre. Spolu 46 podpísaných projektov má priemerné skóre v hodnotení 12,54 bodu, 19 nepodpísaných projektov má priemerné skóre 12,78 bodu. Podpísané projekty majú zároveň priemernú výšku dotácie viac ako 630.000 eur, zatiaľ čo nepodpísané majú priemernú výšku viac ako 500.000 eur. „Čiže v sumáre Migaľ podpisuje drahšie a menej kvalitné projekty,“ zhodnotil Hargaš.
Zmluvy sú podľa neho pripravené na stole ministra a dôvodom, prečo ich nepodpísal, môže byť podľa poslanca korupcia. „Z viacerých zdrojov z trhu sa k nám dostávajú informácie, že ten proces podpisovania je ovplyvnený tým, či tie dané firmy sú alebo nie sú ochotné, poviem to tak, podeliť sa o tú svoju dotáciu,“ povedal Hargaš. „Ak naozaj chodia tu nejakí vybavovači, ktorí firmám naznačujú, že pustite 10 percent a zmluvu vám podpíšeme, tak je to škandál. A to, akým spôsobom Migaľ tie zmluvy podpisuje, nasvedčuje, že toto by mohla byť pravda,“ dodal poslanec.
PS preto podľa Hargaša doplní trestné oznámenie, ktoré v súvislosti s plánom obnovy podalo vo februári tohto roka. Migaľ podľa PS porušuje zákon o pláne obnovy, podľa ktorého má bezodkladne zaslať žiadateľovi návrh zmluvy, ak prešiel hodnotením. „Toto sa nestalo, máme o tom dôkazy. A taktiež si myslím, že Migaľ svojím konaním môže naplniť aj podstatu trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa,“ dodal poslanec.