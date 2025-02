PS kritizuje nesystémové prideľovanie dotácií mestám a obciam

Bratislava 26. februára (TASR) - Vláda podľa opozičného PS zatiaľ nepriniesla žiadne reformné návrhy, ako pomôcť samosprávam k stabilnému financovaniu. Hnutie kritizuje nesystémové prideľovanie dotácií, ktorého príkladom je aj aktuálna výzva Ministerstva financií (MF) SR pre mestá a obce do 10.000 obyvateľov na rekonštrukciu a modernizáciu majetku. Uviedla to v stredu poslankyňa za PS Jana Hanuliaková.



"Upozorňovali sme vládu, aby samosprávam nebrali percentá z podielových daní. Ak im na jednej strane zobrali istý príjem, prečo im teraz vytvárajú nové administratívne povinnosti pri spracovaní žiadostí o financie z výzvy," uviedla Hanuliaková s tým, že mnohým obciam chýbajú odborné, personálne a materiálne kapacity na základné fungovanie.



Poslanec za PS Marek Lackovič poukázal na to, že MF SR musí pre obce vyhlasovať výzvu s alokáciou štyri milióny eur na zakúpenie kancelárskych stolov, tlačiarní, telefónov či smetiakov. Zároveň vyzval ministra financií SR Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby našiel systematické a hlavne predvídateľné riešenie financovania a modernizácie fungovania obcí a miest na Slovensku.



Poslanci dodali, že aj avizovaná výzva Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pre obce do tisíc obyvateľov má nahradiť chýbajúce zdroje na rozvoj obcí zo štátneho rozpočtu. "MF SR má vytvoriť také prostredie, kde budú mať aj malé obce prístup k týmto financiám a nebudú musieť čakať na jednorazovú pomoc zo štátneho rozpočtu," uzavreli opoziční poslanci.