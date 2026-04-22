PS kritizuje novelu katastrálneho zákona
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Opozičné PS kritizuje vládny návrh novely katastrálneho zákona, pretože podľa neho zavádza viacero reštriktívnych opatrení, ktoré zasiahnu do práva na informáciu a práva verejnosti kontrolovať verejných funkcionárov. Národná rada (NR) SR má o novele tohto zákona začať rokovať v stredu popoludní.
Ako v stredu informovala poslankyňa PS Zuzana Števulová, ak by novela v parlamente prešla, z verejne prístupných údajov katastra zmiznú údaje, ktoré sa týkajú dátumu narodenia, adresy vlastníka nehnuteľnosti, čiže nebude možné overiť, či nejde len o menovca človeka.
„Takisto pristupovať k údajom z katastra budú môcť ľudia buď len s povinným elektronickým občianskym preukazom alebo kontom, čo zabezpečí, že úrady budú vedieť kto, kedy a prečo sa zaujímal a o aký majetok. Tým sa budú vytvárať kritické zoznamy aktivistov, aktivistiek, novinárov, organizácií, ktorí budú identifikovateľní zo strany vlády, ktorá koná so zlým úmyslom,“ uviedla Števulová.
Za veľmi vážny zásah do transparentnosti a kontroly vlastníctva majetku verejných funkcionárov označila aj navrhovaný zákaz majetkového profilovania. Poslankyňa upozornila, že za informovanie o tom, či deklarovaný majetok politikov zodpovedá zápisom v katastri nehnuteľnosti, bude hroziť pokuta. Pri fyzických osobách môže dosiahnuť do 10.000 eur, pri právnických osobách, nadáciách, vydavateľstvách až 50.000 eur.
Števulová pripomenula, že Nadácii Zastavme korupciu sa podarilo zozbierať 20.000 podpisov ľudí, ktorí nesúhlasia s touto novelou a žiadajú vládu, aby ju stiahla.
