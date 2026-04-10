PS kritizuje novelu o ochrane odborárov, rezort kritiku odmieta
Namieta najmä presun rozhodovania o sporoch odborových funkcionárov zo súdov na Národný inšpektorát práce.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) kritizuje návrh novely Zákonníka práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Namieta najmä presun rozhodovania o sporoch odborových funkcionárov zo súdov na Národný inšpektorát práce. Na piatkovej tlačovej konferencii na to upozornila poslankyňa PS Simona Petrík. MPSVR kritiku odmietlo a zdôraznilo, že novela bola rok pripravovaná v spolupráci s najväčším odborovým zväzom KOVO.
Návrh novely podľa Petrík prináša riziko subjektívneho rozhodovania, keďže o osude odborových predákov by mal po novom rozhodovať generálny riaditeľ inšpektorátu práce. „Najväčší problém je, že o osude odborových predákov bude rozhodovať jedna osoba. To so sebou nesie riziko nespravodlivého výsledku,“ uviedla. Zdôraznila, že rozhodovanie by malo zostať v kompetencii súdov, ktoré podľa nej dokážu zabezpečiť objektívne posúdenie.
PS zároveň vytýka ministrovi práci, sociálnych vecí a rodiny Erikovi Tomášovi (Hlas-SD), že sa o tému ochrany odborárov začal zaujímať len z dôvodu pomoci bývalému straníckemu kolegovi Branislavovi Ondrušovi. Ten podľa PS bude kandidovať v júnových voľbách na prezidenta Konfederácie odborových zväzov (KOZ). MPSVR túto kritiku odmieta. „Minister práce Erik Tomáš nikdy do vnútorných záležitostí KOZ nevstupoval a ani to nikdy robiť nebude,“ argumentuje MPSVR s tým, že novelou sa snaží len ochrániť poctivých odborárov a zamestnávateľov.
Opozičná strana zároveň tvrdí, že hoci súčasná legislatíva ochranu odborových funkcionárov dostatočne nerieši, navrhované zmeny situáciu nezlepšia. Podľa Petrík by bolo vhodnejšie riešenie, aby odborári zostali zamestnaní až do právoplatného rozhodnutia súdu.
