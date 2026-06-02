PS kritizuje odoberanie dávok, rezort práce na ňom trvá
Opatreniu „Práca namiesto dávok" poslankyňa Národnej rady (NR) SR Ingrid Kosová (PS) vyčítala, že odobratím dávok v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia práce trpia aj deti.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) kritizuje opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, v rámci ktorých sa majú odberať dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a príspevky na náhradnú starostlivosť. Najtvrdšie podľa nich dopadnú práve na najzraniteľnejšie deti. Rezort v reakcii uviedol, že doterajšie prístupy nepriniesli hmatateľné výsledky a dávky nemôžu slúžiť ako náhrada príjmu.
Opatreniu „Práca namiesto dávok“ poslankyňa Národnej rady (NR) SR Ingrid Kosová (PS) vyčítala, že odobratím dávok v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia práce trpia aj deti. Ľudia, ktorým sa v rámci opatrenia podarilo zamestnať, boli podľa nej motivovaní možnosťou súbehu poberania dávky a mzdy, nie hrozbou odobratia dávky. Ministerstvo súhlasilo, že 3300 ľudí sa podarilo zamestnať aj vďaka motivačným faktorom, nenaznačilo však, že by hrozbu odoberania dávok plánovalo vypustiť.
Poslankyňa kritizovala aj škrtanie prídavkov na deti pri záškoláctve, ktoré podľa nej problémy detí len prehĺbi. Prídavky by podľa nej namiesto rodičov, ktorých potomkovia neplnia školskú dochádzku, mali dostávať priamo školy, mimovládne organizácie alebo obce. „V podobe osobitného príjemcu môžu tieto finančné príspevky použiť napríklad na zakúpenie školských potrieb, stravy alebo oblečenia, pretože to sú dôvody, prečo tieto deti nechodia do škôl. Bude to omnoho užitočnejšie,“ skonštatovala. Rezort trvá na tom, že nejde o trestanie detí. „Naopak, ide o ich ochranu, čo ocenil aj komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý vychádza z viacerých skúseností z praxe,“ uviedol.
Ohľadom avizovaných kontrol náhradnej starostlivosti Kosová uviedla, že ide o kriminalizovanie celého systému náhradnej starostlivosti kvôli pár prípadom zneužívania. Rodín, v ktorých je v náhradnej starostlivosti sedem detí a poberajú tak 3000 eur mesačne je podľa poslankyne len päť.
