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PS kritizuje vládne nastavenie podpory pre agrosektor
Podľa Horného tiež Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR mešká s viacerými výzvami, ktoré mohli do sektora priniesť dokopy 250 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Podpora pre agrosektor, ktorú v stredu ohlásila vláda, nie je podľa opozičného PS nastavená systémovo ani hospodárne. Avizované zvýšenie priamych platieb o 77,7 milióna eur pre rok 2027 napríklad odčerpá z rozpočtu na rok 2028, odškodnenie za sucho nemusí byť dostatočné a s ďalšími výzvami za milióny štát mešká. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol odborník hnutia Peter Horný.
„Prejedáme špajzu, ktorá ešte ani nebola vytvorená,“ skonštatoval Horný na margo zvýšených priamych platieb pre poľnohospodárov na rok 2027, ktoré podľa jeho slov pôjdu z rozpočtu na rok 2028. „Na druhej strane rovno dodajú, že v roku 2028 sú veľmi zoškrtané výdavky na poľnohospodárstvo, takže z toho mála si zoberieme ešte dopredu. To mi nepríde hospodárne,“ uviedol.
Horný si zároveň nemyslí, že vyčlenených 30 miliónov eur na kompenzáciu škôd spôsobených tohtoročným suchom bude stačiť. Upozornil napríklad, že v Česku na tento účel pôjde zo štátneho rozpočtu 100 miliónov eur len v prvom kole. „Tie škody sú mimoriadne. Tá pomoc je taká, aká je. Poľnohospodári za ňu dnes poďakovali, ale nemyslím si, že im to bude dostatočné,“ poznamenal.
Podľa Horného tiež Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR mešká s viacerými výzvami, ktoré mohli do sektora priniesť dokopy 250 miliónov eur. Spomenul napríklad výzvy na poistné na rok 2025, bonifikáciu úrokov, Zelenú naftu 2026, projekt „zhltnutia viny“ či finančné nástroje pre mladých poľnohospodárov.
„Prejedáme špajzu, ktorá ešte ani nebola vytvorená,“ skonštatoval Horný na margo zvýšených priamych platieb pre poľnohospodárov na rok 2027, ktoré podľa jeho slov pôjdu z rozpočtu na rok 2028. „Na druhej strane rovno dodajú, že v roku 2028 sú veľmi zoškrtané výdavky na poľnohospodárstvo, takže z toho mála si zoberieme ešte dopredu. To mi nepríde hospodárne,“ uviedol.
Horný si zároveň nemyslí, že vyčlenených 30 miliónov eur na kompenzáciu škôd spôsobených tohtoročným suchom bude stačiť. Upozornil napríklad, že v Česku na tento účel pôjde zo štátneho rozpočtu 100 miliónov eur len v prvom kole. „Tie škody sú mimoriadne. Tá pomoc je taká, aká je. Poľnohospodári za ňu dnes poďakovali, ale nemyslím si, že im to bude dostatočné,“ poznamenal.
Podľa Horného tiež Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR mešká s viacerými výzvami, ktoré mohli do sektora priniesť dokopy 250 miliónov eur. Spomenul napríklad výzvy na poistné na rok 2025, bonifikáciu úrokov, Zelenú naftu 2026, projekt „zhltnutia viny“ či finančné nástroje pre mladých poľnohospodárov.