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PS kritizuje, že sa vláda nevenuje hromadným prepúšťaniam
Tie sa podľa nej v posledných dvoch rokoch stávajú na Slovensku znepokojivým trendom.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v utorok vyzvalo vládu, aby sa venovala hromadným prepúšťaniam. Tie sa podľa nej v posledných dvoch rokoch stávajú na Slovensku znepokojivým trendom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v reakcii pre TASR uviedlo, že keď dôjde k prepúšťaniu, príslušné úrady práce aktívne komunikujú so spoločnosťami a hľadajú pracovné príležitosti.
Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Simona Petrík (PS) informovala, že za prvý polrok 2026 bolo úradom práce nahlásených 47 hromadných prepúšťaní, čo znamená vyše 4400 ohrozených pracovných miest. Okrem toho podľa poslanca Štefana Kišša (PS) viaceré firmy prepúšťajú zamestnancov postupne, takže sa do tejto štatistiky nezapočítavajú. Navyše v júli ohlásili ukončenie prevádzky na Slovensku turecká firma Mata Automotive Slovakia v okrese Veľký Krtíš so 119 zamestnancami a talianska spoločnosť Askoll Group v okrese Nové Mesto nad Váhom so 77 pracovníkmi.
Firma z Nového Mesta nad Váhom sa vyjadrila, že priamy vplyv na ukončenie výroby v SR mali konsolidačné opatrenia súčasnej vlády (transakčná daň, zvýšenie dane z príjmu o tri percentá, zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnancov o jedno percento). „Pri takomto nastavení firmy na Slovensku nemôžu byť konkurencieschopné a logicky potom presúvajú svoj biznis tam, kde sú nižšie dane a odvody. A tým ďalším negatívnym a smutným dôsledkom je, že o prácu prichádzajú tisícky ľudí,“ skonštatovala Petrík.
Podľa poslankyne sa premiér Robert Fico (Smer-SD) a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) „už dávno mali postaviť pred ľudí a vysvetľovať, ako pomôžu firmám a ako budú hľadať ľuďom, ktorí prišli o prácu, nové pracovné miesta“. Kišš je presvedčený, že na konsolidáciu najviac doplácajú regióny. Ako príklad uviedol Kežmarok, kde je nezamestnanosť 12 % a nemecká spoločnosť Mubea v júni ohlásila plán ukončiť tamojšiu výrobu a do konca roka prepustiť všetkých 120 zamestnancov.
Rezort práce v reakcii uviedol, že úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pri nahlásení hromadného prepúšťania nápomocné ako zamestnávateľom, tak aj ohrozeným zamestnancom prostredníctvom informačno-poradenských služieb. „Medzi štandardnú pomoc zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny patrí poradenstvo, pomoc pri hľadaní nového zamestnania, či informovanie o aktuálnych projektoch zameraných na uplatnenie sa na trhu práce,“ priblížil.
Podľa ministerstva je nezamestnanosť na historických minimách a v júni bolo na Slovensku viac ako 150.000 voľných pracovných miest. „MPSVR SR systematicky podporuje vytváranie nových pracovných príležitostí v regiónoch. V spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) realizuje národné projekty zamerané nielen na podporu zamestnanosti, ale aj na rozvoj zručností potrebných pre meniaci sa trh práce,“ uviedli z rezortu.
Analytici Národnej banky Slovenska (NBS) minulý týždeň uviedli, že do evidencie úradov práce prišlo v júni rekordné množstvo osôb z hromadných prepúšťaní, najmä zo západného Slovenska. Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o júnovej miere nezamestnanosti uviedol, že masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch bude, podobne ako v júni, aj naďalej viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti. Časť nárastu by podľa neho mohla mať aj dlhodobý charakter a systematicky tak vychýliť mieru nezamestnanosti v ekonomike nad minuloročné jarné minimá.
ÚPSVaR minulý týždeň informovalo, že podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku dosiahol v júni tohto roka 3,97 percenta, keď medzimesačne stúpol o 0,06 percentuálneho bodu. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahol na konci júna 142.868 osôb, čo bolo o 1928 viac ako v máji 2026.
Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Simona Petrík (PS) informovala, že za prvý polrok 2026 bolo úradom práce nahlásených 47 hromadných prepúšťaní, čo znamená vyše 4400 ohrozených pracovných miest. Okrem toho podľa poslanca Štefana Kišša (PS) viaceré firmy prepúšťajú zamestnancov postupne, takže sa do tejto štatistiky nezapočítavajú. Navyše v júli ohlásili ukončenie prevádzky na Slovensku turecká firma Mata Automotive Slovakia v okrese Veľký Krtíš so 119 zamestnancami a talianska spoločnosť Askoll Group v okrese Nové Mesto nad Váhom so 77 pracovníkmi.
Firma z Nového Mesta nad Váhom sa vyjadrila, že priamy vplyv na ukončenie výroby v SR mali konsolidačné opatrenia súčasnej vlády (transakčná daň, zvýšenie dane z príjmu o tri percentá, zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnancov o jedno percento). „Pri takomto nastavení firmy na Slovensku nemôžu byť konkurencieschopné a logicky potom presúvajú svoj biznis tam, kde sú nižšie dane a odvody. A tým ďalším negatívnym a smutným dôsledkom je, že o prácu prichádzajú tisícky ľudí,“ skonštatovala Petrík.
Podľa poslankyne sa premiér Robert Fico (Smer-SD) a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) „už dávno mali postaviť pred ľudí a vysvetľovať, ako pomôžu firmám a ako budú hľadať ľuďom, ktorí prišli o prácu, nové pracovné miesta“. Kišš je presvedčený, že na konsolidáciu najviac doplácajú regióny. Ako príklad uviedol Kežmarok, kde je nezamestnanosť 12 % a nemecká spoločnosť Mubea v júni ohlásila plán ukončiť tamojšiu výrobu a do konca roka prepustiť všetkých 120 zamestnancov.
Rezort práce v reakcii uviedol, že úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pri nahlásení hromadného prepúšťania nápomocné ako zamestnávateľom, tak aj ohrozeným zamestnancom prostredníctvom informačno-poradenských služieb. „Medzi štandardnú pomoc zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny patrí poradenstvo, pomoc pri hľadaní nového zamestnania, či informovanie o aktuálnych projektoch zameraných na uplatnenie sa na trhu práce,“ priblížil.
Podľa ministerstva je nezamestnanosť na historických minimách a v júni bolo na Slovensku viac ako 150.000 voľných pracovných miest. „MPSVR SR systematicky podporuje vytváranie nových pracovných príležitostí v regiónoch. V spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) realizuje národné projekty zamerané nielen na podporu zamestnanosti, ale aj na rozvoj zručností potrebných pre meniaci sa trh práce,“ uviedli z rezortu.
Analytici Národnej banky Slovenska (NBS) minulý týždeň uviedli, že do evidencie úradov práce prišlo v júni rekordné množstvo osôb z hromadných prepúšťaní, najmä zo západného Slovenska. Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o júnovej miere nezamestnanosti uviedol, že masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch bude, podobne ako v júni, aj naďalej viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti. Časť nárastu by podľa neho mohla mať aj dlhodobý charakter a systematicky tak vychýliť mieru nezamestnanosti v ekonomike nad minuloročné jarné minimá.
ÚPSVaR minulý týždeň informovalo, že podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku dosiahol v júni tohto roka 3,97 percenta, keď medzimesačne stúpol o 0,06 percentuálneho bodu. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahol na konci júna 142.868 osôb, čo bolo o 1928 viac ako v máji 2026.