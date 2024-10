PS: Letecký spoj z Bratislavy do Košíc bude treba dotovať miliónmi eur

Bratislava 15. októbra (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR zrušilo IC vlaky z Bratislavy do Košíc. Zároveň však na tejto trase plánuje letecký spoj, ktorý bude treba dotovať miliónmi eur ročne. Uviedol to v utorok Martin Pekár z opozičného PS na tlačovej konferencii.



"Dospeli sme do bodu, keď cestujúci na Slovensku musia trpieť za to, že vlády Fica počas 15 rokov neplnili povinnosti rozvoja našej dopravnej infraštruktúry. Celá EÚ, vrátane našich najbližších susedov, pochopili a idú cestou udržateľnej, ekologickej a dostupnej dopravy," uviedol Pekár.



Dodal, že MD SR sa rozhodlo zrušiť IC vlaky z dôvodu, že sú drahé a nerentabilné. Zároveň sa však rozhodlo implementovať letecký spoj medzi Bratislavou a Košicami, ktorý bude potrebne dotovať miliónmi eur ročne. Systémovým riešením by podľa Pekára bola plná elektrifikácia a modernizácia hlavných železničných koridorov medzi Bratislavou a Košicami.



"Pán minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), chcel by som vás vyzvať, aby ste prestali škrtať trasy železniciam a začali investovať, inovovať, modernizovať a elektrifikovať naše železničné infraštruktúry, pretože slovenské železnice si to zaslúžia," uzavrel.



Hovorkyňa MD SR Petra Poláčiková v pondelok (14. 10.) informovala o tom, že rezort plánuje spojiť Bratislavu a Košice leteckou linkou. Rezort aktuálne pripravuje podmienky na vyhlásenie verejnej súťaže na leteckého dopravcu. Cieľom ministerstva je, aby sa medzi Bratislavou a Košicami začalo lietať koncom marca alebo začiatkom apríla 2025.