PS: Ľudia z Podpoľania majú obavy z výstavby vodnej elektrárne Málinec

Bratislava 7. februára (TASR) - Obyvatelia Podpoľania nevedia, ako ich zasiahne výstavba prečerpávacej elektrárne Málinec. Navrhované územie celej investície má viac ako 800 hektárov, no Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nešpecifikovalo parcely, ktorých sa výstavba dotkne. Uviedla to v piatok poslankyňa Národnej rady SR za opozičné PS Tamara Stohlová.



"Minister Tomáš Taraba (nominant SNS) arogantne zľahčuje dosahy výstavby prečerpávacej elektrárne Málinec. Kým on hovorí o piatich chatkách a jednom družstve, ja na mieste počúvam ľudí, ktorým jeho plány obrátili životy naruby," vyhlásila Stohlová s tým, že vplyv investície na vlastný majetok si obyvatelia pre nefunkčný kataster nevedia ani overiť.



"Minister Taraba dal obyvateľom päť pracovných dní na to, aby si materiál preštudovali a zistili, ako sa ich bytostne dotkne. Pripomienkovacie konanie bez vysvetlenia skrátil," dodala opozičná poslankyňa. Upozornila, že niektorí miestni obyvatelia mali zlú skúsenosť už pri výstavbe vodnej nádrže Málinec. Na vysťahovanie podľa nej dostali 15 dní a následne od štátu nedostali spravodlivé odškodné.



Stohlová poukázala aj na to, že projekt je vo fáze vypracovania štúdie realizovateľnosti. "Ešte nemá v rukách ani štúdiu, ktorá potvrdí, že projekt má zmysel realizovať, nepozná jeho dosahy, no už chce túto investíciu označiť za strategickú. Presne z týchto dôvodov podáme voči návrhu hromadnú pripomienku," uzavrela.



Taraba v piatok na tlačovej konferencii informoval o tom, že projekt prečerpávacej elektrárne Málinec je aktuálne vo fáze štúdie realizovateľnosti, pričom by mohol priniesť miliardy eur nielen do štátneho rozpočtu, ale aj danej lokalite. Táto oblasť je podľa neho výhodná, keďže nie je potrebné zatopiť žiadne ďalšie obce a vysťahovať ľudí.